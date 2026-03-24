विराट सूखा खत्म.. लेकिन IPL ट्रॉफी के लिए आज भी जूझ रहे ये बदनसीब 10 धुरंधर, खेल चुके 100 से ज्यादा मैच

IPL 2026 का आगाज 28 मार्च को होने जा रहा है. कई बड़े नाम इस लीग में खेलने के लिए उतरते हैं जिनका इंटरनेशनल क्रिकेट में खूब नाम चलता है, लेकिन यहां ट्रॉफी के टैग के लिए सालों से जूझ रहे हैं. विराट कोहली 2025 सीजन में 18 साल का सूखा खत्म किया और आखिरकार खिताब का टैग उनपर लग गया. लेकिन हम आपको 10 बड़े नाम बताने जा रहे हैं जो ट्रॉफी के लिए जूझते नजर आए.
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IPL 2026 का आगाज होने में महज 3 दिन बाकी हैं. 28 मार्च को इस सीजन का आगाज हो जाएगा. इस लीग में हर साल नए युवा खिलाड़ी चमकते नजर आते हैं तो धुरंधरों की भी फौज टीमों को जिताने के लिए पूरा जोर लगाती है. कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका इंटरनेशनल क्रिकेट में नाम चलता है, लेकिन आईपीएल में ट्रॉफी के लिए जूझते दिखे. इसका पहला उदाहरण दिग्गज विराट कोहली थे जिन्हें ट्रॉफी के टैग के लिए 18 साल लग गए. आईए हम आपको 10 ऐसे दिग्गजों के बारे में बताते हैं जिनके नाम ट्रॉफी का टैग नहीं है.
आईपीएल के 19वें सीजन में भी कुछ खिलाड़ियों के पास ट्रॉफी का सूखा खत्म करने का गोल्डन चांस होगा. इस लिस्ट में सबसे पहला नाम टीम इंडिया के स्टार ऋषभ पंत का है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में खूब नाम कमाया है, लेकिन आईपीएल में ट्रॉफी के लिए तरस चुके हैं. इस सीजन में उनके पास बड़ा मौका होगा. पंत की कप्तानी में पिछले सीजन में लखनऊ की हालत खराब थी, लेकिन इस बार लखनऊ के फैंस उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं. वह इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी हैं जिन्हें 27 करोड़ रुपये में खरीदा गया था. पंत 125 मैच अभी तक खेल चुके हैं.
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