डेढ़ साल बाद कोहली का पहला शतक, जब गौतम गंभीर ने दी थी अवॉर्ड के लिए कुर्बानी... इस तरह पहली बार 'मैन ऑफ द मैच' बने थे विराट

Virat Kohli 1st ODI Century: क्रिकेट इतिहास में 24 दिसंबर 2009 का दिन यादगार है, जब युवा विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला वनडे शतक जड़ा था. इस मैच में भारत को मिली जीत के बाद 150 रन की नाबाद पारी खेलने वाले सीनियर बल्लेबाज गौतम गंभीर को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया. लेकिन गंभीर ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपना यह अवॉर्ड विराट कोहली को सौंप दिया था, जिसने एक युवा खिलाड़ी को आगे बढ़ने का बड़ा प्रोत्साहन दिया.

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 05, 2025, 02:24 PM IST
Virat Kohli 1st Man of the Match Award: आज विराट कोहली को 'क्रिकेट का किंग' कहा जाता है, लेकिन एक वक्त था जब वह अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे. एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है 24 दिसंबर, जो विराट के करियर के लिए हमेशा यादगार रहेगा. इसी दिन उन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल शतक जड़ा था. यह मैच एक शानदार साझेदारी और उससे भी बड़े दिल वाले जेस्चर के लिए याद किया जाता है, जब सीनियर खिलाड़ी गौतम गंभीर ने अपना 'मैन ऑफ द मैच' अवॉर्ड युवा विराट को सौंप दिया था.

डेब्यू के डेढ़ साल बाद जड़ा पहला शतक
विराट कोहली ने अगस्त 2008 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था, लेकिन करीब डेढ़ साल तक वह अपने पहले शतक का इंतजार कर रहे थे. आखिरकार, 24 दिसंबर 2009 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पांच मैचों की वनडे सीरीज के चौथे मुकाबले में वह पल आया.

श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला
श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए उपुल थरंगा के शतक की बदौलत भारत को 316 रनों का एक विशाल लक्ष्य दिया. उस समय वनडे क्रिकेट में 300 से ऊपर का स्कोर चेज करना काफी मुश्किल माना जाता था. लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर के जल्दी आउट होने से शुरुआती झटके लगे. स्कोर सिर्फ 23 रन था और भारत के दो बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे.

गंभीर और कोहली की ऐतिहासिक साझेदारी
ऐसे मुश्किल समय में नंबर-3 पर गौतम गंभीर और नंबर-4 पर युवा विराट कोहली ने मोर्चा संभाला. दोनों ने मिलकर भारतीय पारी को संभाला और एक ऐतिहासिक साझेदारी निभाई. गंभीर और कोहली ने मिलकर पहले 50, फिर 100, फिर 150 और अंत में 200 रनों की साझेदारी पूरी की. इसी दौरान विराट कोहली ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला वनडे शतक पूरा किया, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था. विराट कोहली 114 गेंदों पर 107 रन बनाकर आउट हो गए. दूसरे छोर पर गौतम गंभीर टिके रहे और उन्होंने 150 रनों की एक शानदार नाबाद पारी खेली. गंभीर ने दिनेश कार्तिक के साथ मिलकर भारतीय टीम को 7 विकेट से यादगार जीत दिलाई.

गंभीर ने अवॉर्ड किया कुर्बान
मैच के बाद, पोस्ट-मैच प्रजेंटेशन में 150 रन की नाबाद पारी खेलने वाले गौतम गंभीर को 'मैन ऑफ द मैच' अवॉर्ड के लिए बुलाया गया. जब गंभीर अवॉर्ड लेने मंच पर आए तो उन्होंने वो किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी. उन्होंने कहा कि वह यह अवॉर्ड विराट कोहली को देना चाहते हैं, क्योंकि विराट इस सम्मान के असली हकदार हैं, जिन्होंने दबाव में आकर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ा और टीम की जीत की नींव रखी. रवि शास्त्री ने जब यह बात बताई तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा. इसके बाद विराट कोहली को मंच पर बुलाया गया और उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' अवॉर्ड दिया गया, जिसमें ट्रॉफी, मोबाइल और एक लाख रुपये का चेक शामिल था. गौतम गंभीर का यह जेस्चर, युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की उनकी भावना को दर्शाता है. यह क्रिकेट इतिहास के सबसे दिल छू लेने वाले पलों में से एक है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

