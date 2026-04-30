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Hindi Newsक्रिकेटरोहित-धवन सब रह गए पीछे, विराट कोहली ने बनाया माउंट 8000, IPL इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा करिश्मा

रोहित-धवन सब रह गए पीछे, विराट कोहली ने बनाया 'माउंट 8000', IPL इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा करिश्मा

IPL 2026 Virat Kohli: विराट कोहली ने आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ इतिहास रचते हुए भारत की धरती पर 8000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. कोहली ने गुजरात के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी की, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 30, 2026, 09:53 PM IST
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आरसीबी के बल्लेबाज विराट कोहली. Photo Credit: BCCI
आरसीबी के बल्लेबाज विराट कोहली. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Virat Kohli: सुपरस्टार विराट कोहली ने गुरुवार (30 अप्रैल, 2026) को क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया. वह भारत में 8000 आईपीएल रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए भारत में अपना 232वां मैच खेल रहे कोहली को गुजरात टाइटंस के खिलाफ इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए 12 रनों की दरकार थी. उन्होंने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कागिसो रबाडा की गेंद पर चौका लगाकर यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया.

मैच के दौरान कोहली जबरदस्त फॉर्म में दिखे और उन्होंने रबाडा के एक ही ओवर में लगातार पांच चौके जड़कर सनसनी मचा दी.  हालांकि, दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज ने चौथे ओवर में कोहली को आउट कर अपना बदला पूरा किया. कोहली ने अपनी छोटी लेकिन आक्रामक पारी में 13 गेंदों का सामना किया और 5 चौकों व 1 छक्के की मदद से 28 रन बनाए. उन्होंने सभी चौके रबाडा के एक ही ओवर में जड़े.

ये भी पढ़ें: 4, 4, 4, 4, 4...कोहली का 'विराट' अवतार! रबाडा को धोया, अहमदाबाद में गेल जैसा कारनामा

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भारत में अब कोहली के कुल कितने रन हैं?

गुजरात टाइटंस के खिलाफ इस पारी के बाद भारत में विराट कोहली के आईपीएल रनों का कुल आंकड़ा अब 8016 हो गया है. भारत में सबसे ज्यादा आईपीएल रन बनाने वालों की सूची में कोहली अब अपने प्रतिद्वंदियों से काफी आगे निकल गए हैं. इस लिस्ट में उनके बाद रोहित शर्मा और शिखर धवन का नाम आता है.

 

 

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रोहित और धवन के आंकड़े क्या कहते हैं?

रोहित शर्मा ने अब तक भारत में 237 आईपीएल मैचों में 6274 रन बनाए हैं. दूसरी ओर, शिखर धवन ने अपने आईपीएल करियर का अंत भारत में 187 मैचों में 5819 रनों के साथ किया. धवन ने अपने करियर के दौरान डेक्कन चार्जर्स, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद जैसी पांच विभिन्न टीमों का प्रतिनिधित्व किया.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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