Add Zee Business As A Preferred Source
App

विराट जैसा कोई नहीं...सचिन-द्रविड़ के महारिकॉर्ड तोड़े, इंग्लैंड में बना डाले 5 नए कीर्तिमान

Virat Kohli Five Brilliant Records: क्रिकेट में एक कहावत है कि फॉर्म आती-जाती रहती है, लेकिन क्लास परमानेंट होती है. 16 जुलाई को भारतीय क्रिकेट के 'किंग' यानी विराट कोहली ने एक बार फिर इस कहावत को सच साबित कर दिखाया. इंग्लैंड के खिलाफ कार्डिफ में उन्होंने 65 रन ठोककर 5 नए रिकॉर्ड बना दिए.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 16, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:41 PM IST
विराट जैसा कोई नहीं...सचिन-द्रविड़ के महारिकॉर्ड तोड़े, इंग्लैंड में बना डाले 5 नए कीर्तिमान
Image Credit: (BCC) Virat Kohli Five Brilliant Records

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'हिटमैन' का नया कीर्तिमान...इंग्लैंड के खिलाफ छक्कों से रचा इतिहास
Rohit Sharma27 min ago
2
Delhi news39 min ago
3
Canada Forest Fire43 min ago
4
NIA44 min ago
5
1942 A Love Story46 min ago