विराट जैसा कोई नहीं...सचिन-द्रविड़ के महारिकॉर्ड तोड़े, इंग्लैंड में बना डाले 5 नए कीर्तिमान

Virat Kohli Five Brilliant Records: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 65 रनों की शानदार पारी खेलकर इतिहास रच दिया है. इस पारी के दम पर उन्होंने एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 5 बड़े कीर्तिमान अपने नाम कर लिए हैं. कोहली अब इंग्लैंड की सरजमीं पर राहुल द्रविड़ को पछाड़कर सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने के सचिन तेंदुलकर के बड़े रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है.
पिछले मैच में महज 5 रन पर आउट होने वाले कोहली ने इस मुकाबले में शानदार वापसी की और 66 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 65 रनों की दमदार पारी खेली. अपनी इस बेमिसाल पारी के दम पर उन्होंने इतिहास रचा है. आइए नजर डालते हैं कोहली के उन 5 महारिकॉर्ड्स पर, जो उन्होंने कार्डिफ वनडे में बनाए.
विराट कोहली अब इंग्लैंड की सरज़मीं पर सभी फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी20) मिलाकर सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में राहुल द्रविड़ के सालों पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया. द्रविड़ ने 2645 रन बनाए थे, जबकि कोहली 2646 रनों के साथ उनसे आगे निकल चुके हैं.
वनडे क्रिकेट के इतिहास में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा बार 50 या उससे अधिक रन की पारी खेलने का रिकॉर्ड अब विराट कोहली के नाम दर्ज हो गया है. उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पछाड़कर यह ताज अपने सिर सजाया. सचिन ने 32 बार यह कमाल किया था, जबकि कोहली ने 33वीं बार 50+ का स्कोर बनाया है.
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा बार 50+ का स्कोर (शतक और अर्धशतक मिलाकर) बनाने के मामले में कोहली विश्व में दूसरे स्थान पर मजबूत हो गए हैं. इस सूची में वह केवल सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं. सचिन ने 264 बार यह कमाल किया था, जबकि कोहली 232 के साथ दूसरे नंबर पर हैं. उनके बाद रिकी पोंटिंग का नाम है, जिन्होंने 217 दफा 50 या उससे ज्यादा रन बनाए थे.
विराट कोहली SENA देशों में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने SENA देशों में 76 बार 50+ का स्कोर बनाया है, जबकि दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने 74 बार यह कमाल किया था.
किंग कोहली इस समय वनडे क्रिकेट में अविश्वसनीय फॉर्म से गुजर रहे हैं. उन्होंने अपनी पिछली 9 वनडे पारियों में 8 बार 50 से अधिक रन का स्कोर बनाया है, जिसमें 3 शानदार शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं. यह अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है. यह कंसिस्टेंसी दिखाती है कि आखिर क्यों कोहली को इस युग का 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' (G.O.A.T.) कहा जाता है.
विराट कोहली के नाम अब वनडे क्रिकेट में एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है, जिसे तोड़ पाना किसी भी आधुनिक युग के बल्लेबाज के लिए एवरेस्ट चढ़ने जैसा होगा. कोहली ने 54 शतक और 78 अर्धशतक लगाए हैं. 132 बार वह 50+ स्कोर करने में सफल रहे हैं. कोहली वनडे की 301 पारियों में 14867 रन बना चुके हैं.