Advertisement
trendingNow13199483
Hindi Newsक्रिकेट4, 4, 4, 4, 4... कोहली का विराट अवतार, कगिसो रबाडा को बुरी तरह धो डाला, अहमदाबाद में किया क्रिस गेल जैसा कारनामा

4, 4, 4, 4, 4... कोहली का 'विराट' अवतार, कगिसो रबाडा को बुरी तरह धो डाला, अहमदाबाद में किया क्रिस गेल जैसा कारनामा

IPL 2026 Virat Kohli vs Kagiso Rabada: आईपीएल 2026 में विराट कोहली ने कगिसो रबाडा के खिलाफ एक ही ओवर में लगातार 5 चौके जड़कर इतिहास रच दिया. इसके बाद रबाडा ने जबरदस्त वापसी करते हुए कोहली का विकेट लेकर अपना बदला पूरा किया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 30, 2026, 09:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विराट कोहली बनाम कगिसो रबाडा. Photo Credit: BCCI
विराट कोहली बनाम कगिसो रबाडा. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Virat Kohli vs Kagiso Rabada: आईपीएल 2026 में गुरुवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की टीमें आमने-सामने हुईं. इस मैच में सबकी नजरें महान बल्लेबाज विराट कोहली बनाम खूंखार गेंदबाज कगिसो रबाडा के हाई-प्रोफाइल मुकाबले पर टिकी थीं. इस प्रतिद्वंद्विता में शुरुआत में कोहली पूरी तरह हावी नजर आए, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज ने हार नहीं मानी. दोनों दिग्गजों के बीच हाई-प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिला.

मैच के पावरप्ले के दौरान ही जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला जब कोहली का सामना रबाडा से हुआ. आरसीबी के पूर्व कप्तान कोहली ने रबाडा पर विनाशकारी हमला बोलते हुए लगातार पांच चौके जड़ दिए. कोहली ने बड़ी ही नजाकत और सटीकता के साथ कवर्स, पॉइंट और इनफील्ड के ऊपर से रबाडा की गेंदों को सीमा रेखा के पार भेजा. जिस ओवर की शुरुआत चौके से हुई थी, उसने रबाडा को काफी दबाव में डाल दिया था.

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

एलीट क्लब में शामिल हुए कोहली

इस धमाकेदार बल्लेबाजी के साथ कोहली आईपीएल के एक ओवर में 5 चौके लगाने वाले आरसीबी के केवल तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. इस विशिष्ट सूची में पहला नाम 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल का है, जिन्होंने साल 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ यह कारनामा किया था. गेल के अलावा शेन वॉटसन ने भी 2016 में राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स के खिलाफ एक ओवर में 5 चौके जड़े थे.

ये भी पढ़ें: रियान पराग ने 'धुआं' उड़ाकर सबको फंसाया, मैच रेफरी और टीम को भी मिलेगी सजा? जानें वजह

रबाडा ने लिया बदला

रबाडा ने अपने अगले ही ओवर में अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया. पहले ओवर में 21 रन लुटाने के बाद रबाडा ने अपनी गति और बाउंस का इस्तेमाल कर कोहली को चकमा दिया. विराट ने गलत समय पर शॉट खेल दिया. गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में गई और मिड-विकेट पर खड़े राशिद खान ने इसे आसानी से लपक लिया, जिससे कोहली की 28 रनों की पारी का अंत हुआ.

 

 

ये भी पढ़ें: हार्दिक को MI से निकालो... दिग्गज का सनसनीखेज बयान, टीम मैनेजमेंट को दी बड़ी चेतावनी

कोहली की सबसे तेज शुरुआत

कोहली ने इस मैच में अपनी पारी की पहली 10 गेंदों में 28 रन बनाए, जो उनके टी20 करियर की संयुक्त रूप से सबसे तेज शुरुआत है. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने साल 2025 में बेंगलुरु में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ भी अपनी पारी की शुरुआती 10 गेंदों में इतने ही रन बटोरे थे.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Virat Kohli

Trending news

'देश के विकास का रोल मॉडल बना राज्य...,' गुजरात स्थापना दिवस पर CM का जनता को संदेश
Gujarat Day
'देश के विकास का रोल मॉडल बना राज्य...,' गुजरात स्थापना दिवस पर CM का जनता को संदेश
जम्मू से श्रीनगर अब 4.5 घंटे में, वंदे भारत में झूमे सैलानी; यहां जानिए सारी डिटेल
vande bharat
जम्मू से श्रीनगर अब 4.5 घंटे में, वंदे भारत में झूमे सैलानी; यहां जानिए सारी डिटेल
पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? मुंबई सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया
West Bengal
पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? मुंबई सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया
इस एग्जिट पोल ने बंगाल में बीजेपी के लिए कर दिया बम-बम, दे दी इतनी सीटें; TMC दंग
Exit poll
इस एग्जिट पोल ने बंगाल में बीजेपी के लिए कर दिया बम-बम, दे दी इतनी सीटें; TMC दंग
Agni-VI के लिए रेडी... क्यों सहमी PAK फौज, DRDO ने आज आसिम मुनीर को नया दर्द दे दिया
agni vi
Agni-VI के लिए रेडी... क्यों सहमी PAK फौज, DRDO ने आज आसिम मुनीर को नया दर्द दे दिया
चोरी होकर अमेरिका पहुंची विरासत, अब US भारत को लौटाएगा मूर्तियां; 120 करोड़ है कीमत
US News
चोरी होकर अमेरिका पहुंची विरासत, अब US भारत को लौटाएगा मूर्तियां; 120 करोड़ है कीमत
जोड़े हाथ, कलाई में स्मार्टवॉच, नतीजों से 4 दिन पहले क्या बोलीं ममता बनर्जी?
West Bengal elections 2026
जोड़े हाथ, कलाई में स्मार्टवॉच, नतीजों से 4 दिन पहले क्या बोलीं ममता बनर्जी?
एग्जिट पोल में 'लापता', आखिर में पलट देते हैं नतीजे, कौन होते हैं साइलेंट वोटर्स?
Election
एग्जिट पोल में 'लापता', आखिर में पलट देते हैं नतीजे, कौन होते हैं साइलेंट वोटर्स?
पवन खेड़ा को मिलेगी राहत? जमानत याचिका पर SC ने फैसला रखा सुरक्षित; असम पुलिस अलर्ट
Pawan Khera
पवन खेड़ा को मिलेगी राहत? जमानत याचिका पर SC ने फैसला रखा सुरक्षित; असम पुलिस अलर्ट
36 साल बाद घाटी के इस गणेश मंदिर में हुई पूजा, गांव में खुशी से झूम उठे लोग; जानें
Jammu and Kashmir
36 साल बाद घाटी के इस गणेश मंदिर में हुई पूजा, गांव में खुशी से झूम उठे लोग; जानें