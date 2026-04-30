4, 4, 4, 4, 4... कोहली का 'विराट' अवतार, कगिसो रबाडा को बुरी तरह धो डाला, अहमदाबाद में किया क्रिस गेल जैसा कारनामा

IPL 2026 Virat Kohli vs Kagiso Rabada: आईपीएल 2026 में विराट कोहली ने कगिसो रबाडा के खिलाफ एक ही ओवर में लगातार 5 चौके जड़कर इतिहास रच दिया. इसके बाद रबाडा ने जबरदस्त वापसी करते हुए कोहली का विकेट लेकर अपना बदला पूरा किया.
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IPL 2026 Virat Kohli vs Kagiso Rabada: आईपीएल 2026 में गुरुवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की टीमें आमने-सामने हुईं. इस मैच में सबकी नजरें महान बल्लेबाज विराट कोहली बनाम खूंखार गेंदबाज कगिसो रबाडा के हाई-प्रोफाइल मुकाबले पर टिकी थीं. इस प्रतिद्वंद्विता में शुरुआत में कोहली पूरी तरह हावी नजर आए, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज ने हार नहीं मानी. दोनों दिग्गजों के बीच हाई-प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिला.
मैच के पावरप्ले के दौरान ही जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला जब कोहली का सामना रबाडा से हुआ. आरसीबी के पूर्व कप्तान कोहली ने रबाडा पर विनाशकारी हमला बोलते हुए लगातार पांच चौके जड़ दिए. कोहली ने बड़ी ही नजाकत और सटीकता के साथ कवर्स, पॉइंट और इनफील्ड के ऊपर से रबाडा की गेंदों को सीमा रेखा के पार भेजा. जिस ओवर की शुरुआत चौके से हुई थी, उसने रबाडा को काफी दबाव में डाल दिया था.
Pace meets
Virat Kohli with consecutive boundaries against Kagiso Rabada
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इस धमाकेदार बल्लेबाजी के साथ कोहली आईपीएल के एक ओवर में 5 चौके लगाने वाले आरसीबी के केवल तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. इस विशिष्ट सूची में पहला नाम 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल का है, जिन्होंने साल 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ यह कारनामा किया था. गेल के अलावा शेन वॉटसन ने भी 2016 में राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स के खिलाफ एक ओवर में 5 चौके जड़े थे.
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रबाडा ने अपने अगले ही ओवर में अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया. पहले ओवर में 21 रन लुटाने के बाद रबाडा ने अपनी गति और बाउंस का इस्तेमाल कर कोहली को चकमा दिया. विराट ने गलत समय पर शॉट खेल दिया. गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में गई और मिड-विकेट पर खड़े राशिद खान ने इसे आसानी से लपक लिया, जिससे कोहली की 28 रनों की पारी का अंत हुआ.
Score: Settled!
Kagiso Rabada has the last laugh against Virat Kohli
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कोहली ने इस मैच में अपनी पारी की पहली 10 गेंदों में 28 रन बनाए, जो उनके टी20 करियर की संयुक्त रूप से सबसे तेज शुरुआत है. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने साल 2025 में बेंगलुरु में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ भी अपनी पारी की शुरुआती 10 गेंदों में इतने ही रन बटोरे थे.