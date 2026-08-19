विराट कोहली का दोस्त बना पिता, ग्लेन मैक्सवेल ने बेटी का रखा यूनिक नाम, वाइफ का भारत से गहरा कनेक्शन

आईपीएल में विराट कोहली के पूर्व टीममेट और दोस्त ग्लेन मैक्सवेल दूसरी बार पिता बन गए हैं. ग्लेन मैक्सवेल की भारतीय मूल की वाइफ विनी रमन ने बेटी को जन्म दिया है. विनी रमन का भारत से गहरा कनेक्शन है. बता दें कि विस्फोटक कंगारू ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और उनकी पत्नी विनी रमन के घर एक बेटी का जन्म हुआ है. इस कपल ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी के जन्म का ऐलान किया था. ग्लेन मैक्सवेल और विनी रमन ने अपनी बेटी का नाम माया मैक्सवेल (Maia Maxwell) रखा है.
ग्लेन मैक्सवेल और विनी रमन ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करके यह खबर दी. इस कपल ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, 'हमारी सपनों की परी आ गई है, माया मैक्सवेल.' इस ऐलान के बाद ग्लेन मैक्सवेल और विनी रमन को साथी क्रिकेटरों, स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी और फैंस की ओर से बधाई संदेश और शुभकामनाएं मिलीं. माया, ग्लेन मैक्सवेल और विनी रमन की दूसरी संतान है. उनके पहले बच्चे, बेटे लोगन मेवरिक मैक्सवेल का जन्म 11 सितंबर 2023 को हुआ था.
ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 149 वनडे मैच खेले हैं और 3990 रन बनाए हैं. ग्लेन मैक्सवेल के नाम वनडे में 4 शतक और 23 अर्धशतक हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 201 रन है. गेंदबाजी में ग्लेन मैक्सवेल ने 77 विकेट लिए हैं. T20I फॉर्मेट में ग्लेन मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 130 मैच खेले हैं और 2897 रन बनाए हैं. ग्लेन मैक्सवेल का T20I में बेस्ट स्कोर नाबाद 145 रन है. ग्लेन मैक्सवेल के नाम T20I में 5 शतक और 12 अर्धशतक हैं. गेंदबाजी में ग्लेन मैक्सवेल ने T20I में 51 विकेट लिए हैं.
ग्लेन मैक्सवेल के करियर की सबसे यादगार पारियों में से एक भारत में आयोजित ODI वर्ल्ड कप 2023 के दौरान आई थी. जब अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में ग्लेन मैक्सवेल ने सिर्फ 128 गेंदों पर नाबाद 201 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली, जिसमें 21 चौके और 10 छक्के शामिल थे. इस पारी को जो बात खास बनाती है, वह यह है कि मैक्सवेल जबरदस्त ऐंठन के बावजूद बल्लेबाजी कर रहे थे. इसके अलावा, ऑस्ट्रेलियाई टीम अफगानों के खिलाफ मैच हारने की कगार पर थी, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की शानदार पारी ने उन्हें मैच जिता दिया.