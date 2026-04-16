सिर्फ इंजरी नहीं... विराट कोहली को एक और दिक्कत, RCB की जीत के बाद फिटनेस पर दिया पूरा अपडेट

Virat Kohli Injury Update: आरसीबी के स्टार विराट कोहली घुटने की इंजरी से जूझ रहे हैं. लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में विराट कोहली इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर बल्लेबाजी करने उतरे, उनका नाम प्लेइंग-XI में नहीं था. विराट ने शानदार पारी खेली और आरसीबी की 5 विकेट की जीत में अहम भूमिका निभाई. जीत के बाद विराट कोहली ने अपनी घुटने की चोट को लेकर अपडेट दिया, साथ ही उन्होंने फैंस को नई टेंशन दे दी है.

3-4 दिन से परेशानी में हैं कोहली

विराट कोहली ने मैच के बाद कहा, 'पिछले मैच से कहीं बेहतर हूं, लेकिन मैं अभी भी 100% फिट नहीं हूं. पिछले मैच में मेरे घुटने में थोड़ी तकलीफ थी. सेहत के लिहाज से भी, मैं पिछले चार-पांच दिनों से थोड़ा बीमार चल रहा हूं. बस अपनी पुरानी फ़ॉर्म में वापस आने की कोशिश कर रहा हूं. आज मैंने अच्छी शुरुआत की, इसलिए मैं इससे खूश हूं. मैं चाहता था कि खेल को आगे बढ़ाऊं और मैच को फिनिश करूं. कभी-कभी आपको परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है.'

अलग थी चिन्नास्वामी की पिच

विराट कोहली ने चिन्नास्वामी की पिच को लेकर कहा, 'पिच काफी धीमी हो गई थी और मैं शायद उसी तरह से खेलते रहना चाहता था. लेकिन हां, आखिर में, शायद मुझे वह मैच भी फिनिश करना चाहिए था. पिच हमेशा की तरह नहीं थी, उससे ज्यादा धीमी थी. यहां ज्यादा घास नहीं थी. पिछले 3-4 दिन बहुत-बहुत ज्यादा गर्म रहे हैं. यह बहुत सूखी भी रही है. इसलिए, हमने सोचा कि यह एक सूखी, धीमी विकेट होगी और अलग होगी. इसलिए विचार यह था कि खेल को विपक्षी टीम से दूर ले जाया जाए और पहले पांच-छह ओवरों में ही उनसे मैच छीन लिया जाए.'

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. पंत को चोट, पूरन फ्लॉप... इन 5 खिलाड़ियों ने कटाई नाक, बने LSG की हार के गुनहगार

इन बल्लेबाजों की कर दी तारीफ

विराट ने आगे कहा, 'रजत को मैदान पर जाकर स्थिति का आकलन करना होता है. मैं हमेशा उससे कहता हूं कि तुम शायद स्थिति का आकलन करने के बजाय गेंदबाज की धड़कनों का आकलन करने की कोशिश करते हो. जैसे कि ये लोग किस स्थिति में हैं. साथ ही, जिस तरह से हमारे प्रबंधन ने हमारी टीम को तैयार किया है. यह हमें एक निश्चित तरीके से खेलने की आजादी देता है. और हां, रोमारियो और टिम जैसे खिलाड़ियों के होने की आजादी और क्रुणाल ने तो अभी तक किसी भी मैच में बल्लेबाजी भी नहीं की है. हमारे पास एक ऐसी बल्लेबाजी यूनिट है जो विस्फोटक है. अगर मैं विपक्षी टीम में होता, तो यह काफी डरावना लगता.