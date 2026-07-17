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विराट कोहली-गौतम गंभीर के बीच है 'दरार'? इंग्लैंड में कोच ने बताया ड्रेसिंग रूम का असली सच

Virat Kohli Gautam Gambhir Rift: भारतीय बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच अनबन की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया. उन्होंने बताया कि दोनों के बीच बेहतर तालमेल है और वे नियमित रूप से बातचीत कर रहे हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 17, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:42 AM IST
विराट कोहली-गौतम गंभीर के बीच है 'दरार'? इंग्लैंड में कोच ने बताया ड्रेसिंग रूम का असली सच
Image Credit: विराट कोहली और गौतम गंभीर. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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