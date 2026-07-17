विराट कोहली-गौतम गंभीर के बीच है 'दरार'? इंग्लैंड में कोच ने बताया ड्रेसिंग रूम का असली सच

Virat Kohli Gautam Gambhir Rift: भारतीय बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने विराट कोहली और मुख्य कोच गौतम गंभीर के बीच मतभेद की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों दिग्गज आपस में बातचीत कर रहे हैं और उनके कामकाजी रिश्तों में कोई समस्या नहीं है. कोटक ने यह भी कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आता कि आखिर ये अफवाहें पहली बार शुरू ही कहां से हुईं. कोटक ने कार्डिफ में दूसरे वनडे में हार के बाद कोहली और गंभीर को लेकर बयान दिया. 3 वनडे मैचों की सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर है और लॉर्ड्स में आखिरी मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा.
पिछले साल जब से विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तब से उनके और हेड कोच गंभीर के रिश्तों को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं. इन चर्चाओं को तब और बल मिला जब भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में हुए पहले वनडे की पूर्व संध्या पर अभ्यास सत्र के दौरान कोहली और गंभीर को एक-दूसरे से बातचीत करते हुए नहीं देखा गया.
England win the second ODI by 4 wickets.#TeamIndia's focus now shifts to the series decider on Sunday.
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— BCCI (@BCCI) July 16, 2026
सीरीज के पहले मैच से पहले जब कोहली नेट पर अभ्यास कर रहे थे, तब गंभीर को काफी करीब से चीजों को देखते हुए पाया गया, लेकिन उन्होंने स्टार बल्लेबाज से सीधे बात नहीं की. उस समय कोटक ही थे जो कोहली से चर्चा करते हुए नजर आए थे, जिससे अफवाहों का बाजार और गर्म हो गया.
कार्डिफ में दूसरे वनडे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोटक ने इन सभी बातों को 'शोर' करार देते हुए खारिज कर दिया. उन्होंने खुलासा किया कि मैच के दौरान कोहली और गंभीर ने कम से कम 10 बार बातचीत की थी. कोटक ने पत्रकारों से कहा, ''विराट और गौतम ने आज 10 बार बात की होगी. मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी 'पुल' (मध्यस्थ) की जरूरत है.'' कोटक ने जानकारी दी कि जब कोहली मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब वे लगातार गंभीर और ड्रेसिंग रूम को संदेश भेज रहे थे. उन्होंने मुख्य कोच को पिच की स्थितियों के बारे में आगाह किया था कि वहां शॉर्ट पिच गेंदें सही से बल्ले पर नहीं आ रही हैं.
सितांशु कोटक ने यह भी बताया कि जब कोहली अपनी लय में हों, तो उनके खेल में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए. कोटक के अनुसार, एक बल्लेबाजी कोच के तौर पर वे मानते हैं कि जब तक खिलाड़ी खुद कुछ महसूस न करे, तब तक उनके खेलने के तरीके में ज्यादा टोका-टाकी नहीं करनी चाहिए. उन्होंने मुख्य रूप से कोहली के फुटवर्क और कुछ तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की थी.
विराट कोहली ने कार्डिफ वनडे में 66 गेंदों में 65 रन बनाए और वह मैदान पर बहुत अच्छी लय में दिखे. उनके अलावा श्रेयस अय्यर ने भी 66 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन बाकी बल्लेबाजी क्रम ने निराश किया और भारतीय टीम केवल 233 रन पर सिमट गई. जो रूट की नाबाद 99 रनों की शानदार पारी की बदौलत इंग्लैंड ने यह मैच जीता और सीरीज 1-1 से बराबर कर ली.