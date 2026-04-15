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Hindi Newsक्रिकेटघायल हैं फिर भी घातक हैं विराट कोहली, 5 दिन से बीमार... घुटने में भी सूजन, ऑरेंज कैप पहन दिया हेल्थ अपडेट

घायल हैं फिर भी घातक हैं विराट कोहली, 5 दिन से बीमार... घुटने में भी सूजन, 'ऑरेंज कैप' पहन दिया हेल्थ अपडेट

Virat Kohli Orange Cap: मुंबई इंडियंस के खिलाफ हुए पिछले मैच में विराट कोहली ने 38 गेंदों पर 50 रनों की धीमी पारी खेली थी. आउट होने के बाद वो काफी गुस्से में दिखे थे और डगआउट में एंट्री लेते ही हेलमेट और ग्लव्स फेंक दिया था. हालांकि, बाद में पता चला कि कोहली को बुखार था और उनके घुटने में भी कुछ समस्या थी. अब उन्होंने खुद अपने हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी दी है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 15, 2026, 11:30 PM IST
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Virat Kohli (IPLT20.COM)
Virat Kohli (IPLT20.COM)

Virat Kohli Orange Cap: आईपीएल 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन का दमदार प्रदर्शन जारी है. बुधवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराकर सीजन में चौथी जीत दर्ज की. इसके साथ ही रजत पाटीदार की अगुवाई वाली टीम पॉइंट्स टेबल के शिखर पर पहुंच गई है. लखनऊ के खिलाफ 49 रनों की शानदार पारी खेलने वाले स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने मैच खत्म होने के बाद बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो फिर भी टीम के लिए पूरी ताकत झोंकने की कोशिश कर रहे हैं.

बता दें कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ हुए पिछले मैच में विराट कोहली ने 38 गेंदों पर 50 रनों की धीमी पारी खेली थी. आउट होने के बाद वो काफी गुस्से में दिखे थे और डगआउट में एंट्री लेते ही हेलमेट और ग्लव्स फेंक दिया था. हालांकि, बाद में पता चला कि कोहली को बुखार था और उनके घुटने में भी कुछ समस्या थी. अब उन्होंने खुद अपने हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी दी है.

विराट कोहली को क्या हुआ?

लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच के दौरान विराट कोहली इस सीजन सबसे अधिक रन बनाने के मामले में नंबर-1 पर पहुंच गए. उन्होंने साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन को पीछे छोड़ दिया. मैच खत्म होने के बाद जब ऑरेंज कैप देने के लिए उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने ब्रॉडकास्टर से बातचीत के दौरान बड़ा खुलासा किया.

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विराट कोहली ने कहा, ''मैं पिछले मैच से बेहतर महसूस कर रहा हूं. मैं अभी भी पूरी तरह फिट नहीं हूं. पिछले मैच में मेरे घुटने में थोड़ा दर्द था. वैसे भी, मैं पिछले चार-पांच दिनों से थोड़ा अस्वस्थ हूं. इसलिए, मैं धीरे-धीरे अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में वापस आ रहा हूं.आज मैंने अच्छी शुरुआत की, इसलिए मैं अपनी खेल शैली से खुश था. फिर भी, मैं खेल जारी रखना और मैच खत्म करना चाहता था. कभी-कभी आपको परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है.''

विराट कोहली के सिर पर ऑरेंज कैप

LSG के खिलाफ 34 गेंदों पर 49 रनों की पारी के दौरान विराट कोहली आईपीएल 2026 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. उन्होंने इस सीजन अभी तक 5 मैचों में 57.00 की औसत और 158.33 की स्ट्राइक रेट से 228 रन बनाए हैं. दूसरे नंबर पर हेनरिक क्लासेन (224 रन) और तीसरे पर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार (222 रन) हैं.

यह भी पढ़ें: 19 साल बाद हुआ ऐसा... IPL 2026 में इस टीम पर लगा शर्मनाक दाग, क्या सीजन के बीच बदल जाएगा कप्तान?

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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