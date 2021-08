Headingley Test से पहले Virat Kohli ने भारत के इन अहम खिलाड़ियों को दिया खास मैसेज

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) फिलहाल 25 अगस्त से लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले (Headingley) मैदान में होने वाले टेस्ट मैच की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो देश के उन एथलीट्स को याद करना नहीं भूले जो जापान में अपना जलवा दिखाने को बेकरार है.

विराट कोहली (Virat Kohli) ने भारतीय पैरालम्पिक दल को टोक्यो पैरालम्पिक 2020 (Tokyo Paralympic 2020) के लिए अपनी शुभकामनाएं दी है. कोहली ने ट्विटर पर लिखा, 'टोक्यो पैरालिंपिक में भारत के ध्वज दल को मेरी शुभकामनाएं. मैं आप में से हर एक के लिए चीयर कर रहा हूं और मुझे यकीन है कि आप हमें गौरवान्वित करेंगे.'

Sending my best wishes and support to the contingent at the Tokyo Paralympics. I am cheering for each one of you and I am sure you will make us proud. #TeamIndia #Praise4Para #Tokyo2020

गौरतलब है कि जापान (Japan) की राजधानी टोक्यो (Tokyo) में पैरालम्पिक का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होना है. भारत ने टोक्यो पैरालम्पिक (Tokyo Paralympic) के लिए अपना अबतक का सबसे बड़ा दल भेजा है और कुल 54 पैरा एथलीट्स इन खेलों में हिस्सा लेंगे. मास्टर ब्लास्ट सचिन तेंदुलकर ने भी भारतीय दल को शुभकामनाएं दी है.

The #Paralympics games start tomorrow & my best wishes are with the entire contingent.

These women & men are athletes with extraordinary ability. They’ve overcome physical limitations through their passion, grit & commitment, and serve as an inspiration for us all.

Go India! pic.twitter.com/qE7GPgC00D

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 23, 2021