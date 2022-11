IND vs BAN: विराट कोहली ने भारत-बांग्लादेश भिड़ंत से पहले केएल राहुल को दिए बल्लेबाजी टिप्स, VIDEO वायरल

Virat Kohli-KL Rahul Video Viral: टी20 वर्ल्ड कप-2022 में टीम इंडिया की आज यानी बुधवार को बांग्लादेश से भिड़ंत होनी है. रोहित शर्मा की कप्तानी में खेल रही टीम ने इस टूर्नामेंट के मौजूदा एडिशन में अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन उसके सामने फिलहाल सेमीफाइनल में जगह बनाने की चुनौती है. एडिलेड के ओवल मैदान पर भारतीय टीम केवल जीत दर्ज करने के मकसद से उतरेगी. इससे पहले पूर्व कप्तान विराट कोहली और ओपनर केएल राहुल से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

एडिलेड में भारत-बांग्लादेश भिड़ंत

भारतीय टीम ने अभी तक टी20 वर्ल्ड कप में अपने तीन में से दो मैच जीते हैं. उसे पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार झेलनी पड़ी, जिससे पहले टीम इंडिया ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत दर्ज की. रोहित शर्मा एंड कंपनी की भिड़ंत अब बांग्लादेश से होनी है. शाकिब अल हसन की कप्तानी वाली टीम बांग्लादेश ने भी अपने तीन में से दो मैच जीते हैं. भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला एडिलेड के ओवल मैदान पर खेला जाएगा.

विराट-राहुल का वीडियो वायरल

मैच से पहले टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली और उप-कप्तान केएल राहुल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें विराट अपने साथी को बल्लेबाजी टिप्स देते नजर आ रहे हैं. यह एडिलेड में टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन के दौरान का वीडियो है जिसे अलग-अलह कई अकाउंट से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है.

Brilliant from Virat Kohli, he is helping and having words with KL Rahul in the tough times. (Source - The Indian Express) pic.twitter.com/cyGAct7enX

— Johns. (@CricCrazyJohns) November 1, 2022