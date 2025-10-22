'डक' के बाद आएगा शतक? विराट कोहली को मिली सलाह, मान ली तो एडिलेड में कंगारुओं का निकाल देंगे कचूमर!

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ वनडे में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के फ्लॉप होने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने एक बड़ा बयान दिया है. कैफ ने कहा कि यह दिग्गज बल्लेबाज फिलहाल अपनी बैटिंग जोन में नहीं है और लय की कमी से जूझ रहा है. साथ ही कैफ ने कोहली को एक सलाह दी है, जो उनके फॉर्म में लौटने में कारगर साबित हो सकती है. ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहली बार इंटरेनशनल क्रिकेट खेलते हुए पर्थ वनडे में विराट कोहली डक का शिकार हुए. वह ऑफ-स्टंप के बाहर वाली गेंद पर बल्ला अड़ा बैठे और बैकवर्ड पॉइंट पर कूपर कॉनली को कैच थमा दिया. उनकी पारी सिर्फ 8 गेंदों की रही, जिसमें वह खाता भी नहीं खोल पाए. फैंस को उनसे उम्मीद है कि वह डक के बाद एडिलेड में शतक ठोकें.

लगातार खेलने से आती है लय

कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'एक खिलाड़ी तभी तक अच्छा होता है जब तक उसके पास लय हो, बैटिंग फॉर्म हो और वह नियमित रूप से मैच खेल रहा हो.' कैफ ने कहा, 'एक खिलाड़ी तभी तक अच्छा होता है जब तक उसके पास अपनी लय हो, बैटिंग फॉर्म हो, वह नियमित रूप से मैच खेल रहा हो. आंखें तेज हों, हर दूसरे या तीसरे दिन मैच खेल रहा हो. जब ऐसा होता है, तो खिलाड़ी को हाथ से पता चलता है कि गेंद इन-स्विंग है या आउट-स्विंग. या वह यॉर्कर है या धीमी गति की गेंद. इसलिए, इसे पहचानने की क्षमता तभी संभव है जब आप नियमित रूप से खेल रहे हों... आप अपनी बैटिंग जोन में होते हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'विराट फिलहाल अपनी बैटिंग जोन में नहीं हैं, यह साफ है... लय की कमी थी, और वह टच में नहीं थे, इसलिए वह पिछले मैच में आउट हो गए.'

एडिलेड में विराट का शानदार रिकॉर्ड

दूसरा वनडे एडिलेड में है, ऐसे में कोहली पर अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव होगा, क्योंकि इस मैदान पर उनका ऐतिहासिक रूप से शानदार रिकॉर्ड रहा है. वह 12 मैचों की 17 पारियों में 975 रन बनाकर भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. इस दौरान उनका औसत 65.00 रहा है, जिसमें 5 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं, और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 141 है. यह भी ध्यान देने लायक है कि वह इस मैदान पर सर्वश्रेष्ठ विदेशी बल्लेबाज हैं. इस साल, उन्होंने 8 वनडे मैचों की 8 पारियों में 39.28 की औसत से 275 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं.

कैफ ने दी ये काम की सलाह

कैफ ने यह भी कहा कि रोहित शर्मा और विराट दोनों को बड़ा स्कोर बनाने के लिए क्रीज पर कुछ समय बिताना होगा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एडम जाम्पा का भारत के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है और उन्होंने कई बार विराट का अहम विकेट लिया है. विराट का 15 पारियों में जाम्पा ने छह बार शिकार किया है और उनके खिलाफ कोहली का औसत 47.83 है. कैफ ने चेतावनी देते हुए कहा, 'जाम्पा भी दूसरे मैच में खेलेंगे. वह वापसी कर रहे होंगे... भारत के खिलाफ उनका अच्छा रिकॉर्ड है, उन्होंने विराट कोहली को कई मौकों पर आउट किया है. मेरे विचार से, इस मैच में ऑस्ट्रेलिया पिछली टीम की तुलना में ज्यादा मजबूत टीम बन गई है... आप पहले स्पेल के बाद कैसे खेलते हैं? विराट कोहली और रोहित शर्मा बड़ा स्कोर बना सकते हैं, लेकिन उन्हें क्रीज पर कुछ समय बिताना होगा.'

रोहित के आक्रामक खेल पर कैफ का भरोसा

हालांकि, कैफ ने कहा कि यह आसान नहीं होने वाला है, लेकिन उन्होंने रोहित को एडिलेड में अपना स्वाभाविक आक्रामक खेल खेलने का समर्थन किया. कैफ ने कहा, 'रोहित शर्मा अपने शॉट्स खेलेंगे. चाहे वह बार-बार बीट भी हों, फिर भी चार्ज लेंगे और पुल करेंगे. रोहित शर्मा ने जब भी रन बनाए हैं, उन्होंने गेंद को हवा में खेला है. कोहली और रोहित में अंतर यह है कि कोहली पावरप्ले में भी जमीन पर शॉट खेलते हैं... रोहित खेल को अपने हाथ में लेते हैं. वह गेंदबाजों पर हावी होना चाहते हैं. इस मैच के लिए भी यही प्लान होगा, और निश्चित रूप से, यह आसान नहीं होगा. यह मुश्किल होगा.'