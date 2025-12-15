खतरे में विराट कोहली का ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड... पीछे पड़े अभिषेक शर्मा, लखनऊ में लिख देंगे नया इतिहास!

Abhishek Sharma Virat Kohli: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज अब रोमांचक स्थिति में पहुंच गई है. टीम इंडिया ने शुरुआती 3 में से 2 मैच जीतकर बढ़त हासिल कर ली है. अब 17 नवंबर को उसकी नजर लखनऊ में होने वाले चौथे मैच में जीत हासिल करके सीरीज को अपने नाम करने पर होगी. इस मैच में एक बार फिर सबकी नजर नए सुपरस्टार अभिषेक शर्मा पर होगी.

खतरे में विराट का रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा टी20 में एक कैलेंडर ईयर में किसी भारतीय द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने के विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब हैं. कोहली ने 2016 में यह बेंचमार्क बनाया था, जब उन्होंने 31 मैचों में 89.66 की औसत से 1,614 रन बनाए थे. उस साल विराट ने टी20 फॉर्मेट में चार शतक और 14 अर्द्धशतक ठोके थे. अभिषेक अब उस माइलस्टोन को पार करने से सिर्फ 47 रन दूर हैं. अभिषेक ने इस साल अब तक 40 टी20 मैचों में 1568 रन बना चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सीरीज में अभिषेक का प्रदर्शन

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही टी20 सीरीज में अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. कटक में पहले मैच वह सस्ते में आउट हो गए थे, जब भारत ने छह विकेट पर 175 रन बनाए और 101 रन से आराम से जीत हासिल की. वह 17 रन ही बना पाए. न्यू चंडीगढ़ में दूसरे टी20 में अभिषेक शर्मा ने फिर से पारी की शुरुआत की, लेकिन 8 गेंदों पर सिर्फ 17 रन ही बना पाए. भारत यह मैच हार गया. इसके बाद धर्मशाला में 35 रनों की तेज तर्रार पारी खेली और टीम की जीत में अहम योगदान दिया.

ये भी पढ़ें: IPL Auction से एक दिन पहले गरजा खूंखार बल्लेबाज का बल्ला, शाहीन अफरीदी को बुरी तरह धो डाला

सीरीज जीतने उतरेगा भारत

भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में 2-1 से आगे है. उसने कटक में खेले गए पहले मैच को अपने नाम किया था. उसके बाद साउथ अफ्रीका ने चंडीगढ़ में वापसी की और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया. धर्मशाला में तीसरे टी20 में भारत विजयी रहा और उसने बढ़ बना ली है. अब लखनऊ में चौथे मैच के दौरान उसकी नजर अजेय बढ़त हासिल करने पर होगी.

ये भी पढ़ें: पहले गौतम गंभीर को दिया सबसे बड़ा 'जख्म', अब टीम इंडिया के 'दुश्मन' ने जीत लिया स्पेशल अवॉर्ड

आखिरी दो टी20 मैचों के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद.