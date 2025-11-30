Advertisement
विराट कोहली का बढ़ता वर्चस्व... सचिन तेंदुलकर-डेविड वॉर्नर के रिकॉर्ड को तोड़ा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बने बादशाह

Most Century vs South Africa: भारत के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली ने रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाकर इतिहास रच दिया. उन्होंने एक से बढ़कर एक बड़े रिकॉर्ड बनाए और कई दिग्गजों को पीछे छोड़ा. कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक लगाया. यह उनके इंटरनेशनल करियर का 83वां शतक भी है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 30, 2025, 08:23 PM IST
Virat Kohli vs South Africa: भारत के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली ने रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाकर इतिहास रच दिया. उन्होंने एक से बढ़कर एक बड़े रिकॉर्ड बनाए और कई दिग्गजों को पीछे छोड़ा. कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक लगाया. यह उनके इंटरनेशनल करियर का 83वां शतक भी है. विराट ने अपनी बादशाहत दिखाई और 120 गेंदों पर 135 रनों की बेजोड़ पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 11 चौके और 7 छक्के निकले. पूर्व कप्तान ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ छठा वनडे शतक

विराट ने इस शतक के साथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 32वें मैच की 30वीं पारी में अपना छठा शतक लगाया, वे 8 अर्धशतक भी लगा चुके हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में कोहली के अब 1,639 रन हो गए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 160 रन है.

सचिन तेंदुलकर और डेविड वॉर्नर रह गए पीछे

विराट ने सचिन तेंदुलकर और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को पीछे छोड़ा. सचिन और वॉर्नर दोनों ने वनडे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5-5 शतक लगाए हैं. सचिन ने 1991 से 2011 के बीच 57 मैचों की 57 पारियों में 5 शतक और 8 अर्धशतक लगाते हुए 2,001 रन बनाए. वनडे करियर की तेंदुलकर की सर्वश्रेष्ठ पारी (नाबाद 200) भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही आई थी. सचिन का ये दोहरा शतक अंतरराष्ट्रीय वनडे करियर का पहला दोहरा शतक था.

वॉर्नर का रिकॉर्ड

डेविड वॉर्नर ने 2009 से 2023 के बीच साउथ अफ्रीका के खिलाफ 30 वनडे मैचों की 30 पारियों में 1,255 रन बनाए हैं. इसमें 5 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं. विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उनके बाद सचिन तेंदुलकर (49 शतक) और रोहित शर्मा (33 शतक) का स्थान है.

Virat Kohli

