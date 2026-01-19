कोहली के साथ गदर मचा रहे थे हर्षित राणा, तभी कोच गंभीर ने भेजा ये संदेश और गिर गया विकेट, आखिर मामला क्या है?

Advertisement
India vs New Zealand: इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए मैच में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और हर्षित राणा के बीच 99 रनों की शानदार पार्टनरशिप हुई. जब तक ये दोनों खेल रहे थे, करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदें जिंदा थी. सबकुछ सही चल रहा था, तभी अचानक 42 ओवर खत्म होने के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम से कुछ संदेश भेजा और उसके बाद मैच का समीकरण बदल गया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 19, 2026, 07:08 AM IST
India vs New Zealand 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार (18 जनवरी) को सीरीज का तीसरा और निर्णायक एकदिवसीय मैच खेला गया. इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में ब्लैक कैप्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को 41 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया. न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत में वनडे इंटरनेशनल में द्विपक्षीय सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया. हैरान करने वाली बात ये है कि इस टीम में केन विलियमसन, रचिन रवींद्र, मिचेल सैंटनर और जेकब डफी जैसे मुख्य खिलाड़ी मौजूद भी नहीं थे, लेकिन फिर भी माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल की. 

गंभीर का संदेश, फिर धड़ाधड़ गिरे विकेट

भारत को जीत के लिए आखिरी 7 ओवर में 68 रनों की दरकार थी. विराट कोहली शानदार लय में दिख रहे थे और दूसरे छोर से हर्षित राणा भी चौके-छक्के लगा रहे थे. ऐसा लगा कि मैच भारत के कंट्रोल में है, लेकिन 41 गेंद पर धमाकेदार छक्के के साथ फिफ्टी जड़ने के बाद हर्षित राणा कैच आउट हो गए. उन्होंने छक्का लगाकर अपने ODI करियर का पहला अर्धशतक ठोका था. हालांकि, इस ओवर से पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने ध्रुव जुरेल के जरिए मैदान पर कुछ संदेश भेजा था. अब ये मैसेज क्या था... ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि इसके बाद टीम इंडिया का मोमेंटम ब्रेक हुआ. पहले बेखौफ अंदाज में खेल रहे हर्षित राणा आउट हुए और अगली गेंद पर मोहम्मद सिराज भी पवेलियन लौट गए.

124 रन बनाकर आउट हुए विराट कोहली

हर्षित राणा के आउट होने के बाद सारा दबाव विराट कोहली पर आ गया. दूसरी तरफ से उन्हें सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था. स्टार बल्लेबाज ने हार नहीं मानी और अकेले न्यूजीलैंड से लड़ते रहे, लेकिन 108 गेंदों पर 124 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद वो एक शॉट मिस टाइम कर बैठे और कैच आउट हो गए. इसके बाद न्यूजीलैंड ने 41 रनों से जीत हासिल कर ली.

ये भी पढ़ें: गौतम गंभीर का सबसे बड़ा 'दुश्मन' बना न्यूजीलैंड, 15 महीने में दूसरी बार दिया जख्म, कोच को चुभेगा ये शर्मनाक रिकॉर्ड

 

