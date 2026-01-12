इंटरनेशनल क्रिकेट है या दिल्ली की लोकल लीग... कोहली में 5-6 साल का क्रिकेट बाकी, पूर्व क्रिकेटर की स्पेशल तारीफ

टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली अपने करियर के अंतिम चरण पर हैं. वर्ल्ड कप 2027 के बाद विराट संन्यास का ऐलान कर सकते हैं. लेकिन पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने उनके करियर पर बड़ा रिएक्शन दिया है. कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही मुकाबले में 93 रन की बेहतरीन पारी खेली और सभी का दिल जीत लिया.
टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली अपने करियर के अंतिम चरण पर हैं. वर्ल्ड कप 2027 के बाद विराट संन्यास का ऐलान कर सकते हैं. लेकिन पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने उनके करियर पर बड़ा रिएक्शन दिया है. कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही मुकाबले में 93 रन की बेहतरीन पारी खेली और सभी का दिल जीत लिया. कैफ ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली की हालिया शानदार फॉर्म के लिए उनकी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि कोहली इस फॉर्मेट को ऐसे खेलते हैं जैसे यह कोई "दिल्ली लोकल लीग" हो.
कितने साल खेल सकते हैं कोहली?
कैफ का मानना है कि अगर कोहली मोटिवेटेड रहते हैं, तो वह 2027 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद भी अगले पांच या छह साल तक भारत के लिए खेलते रह सकते हैं. कोहली का लगातार शानदार प्रदर्शन जारी रहा, उन्होंने रविवार को वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 91 गेंदों पर 93 रन बनाकर लगातार सातवीं बार 50+ का स्कोर बनाया.
कैफ का स्पेशल पोस्ट
कैफ ने विराट को लेकर एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, 'विराट कोहली वनडे ऐसे खेलते हैं जैसे वह दिल्ली लोकल लीग खेल रहे हों. रिलैक्स्ड दिखते हैं, दोस्तों के साथ मजाक करते हैं, हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कान रहती है. गेंदबाजों को ध्यान से देखते हैं, आक्रामक खेलते हैं लेकिन धैर्य भी दिखाते हैं. अगर वह इसी तरह खेलते रहे, मोटिवेटेड रहे, तो वह अगले 5-6 साल तक भारत के लिए खेलते रह सकते हैं.'
डबल डक से की थी शुरुआत
मई में टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने के बाद, कोहली अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे के वनडे लेग के लिए टीम इंडिया में लौटे. उन्होंने लगातार दो बार डक आउट से शुरुआत की, जिसके बाद उनके फैंस निराश थे. लेकिन कमबैक ने सभी को हिलाकर रख दिया. सिडनी में नाबाद 74 रन ठोके और फिर सात पारियों में 135.4 की औसत से 677 रन बनाए हैं जिसमें तीन शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं. इस रन में 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में दिल्ली के लिए 131 और 77 के स्कोर भी शामिल हैं. भारत-न्यूजीलैंड के बीच दूसरा मुकाबला 14 जनवरी को खेला जाना है. देखना होगा कि विराट इस मैदान पर किस तरह की बैटिंग करते हैं.