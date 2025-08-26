पुजारा के संन्यास पर कोहली का पोस्ट, इस चीज के लिए कहा शुक्रिया, लिखा - आपका करियर अद्भुत रहा...
24 अगस्त, 2025 को दिग्गज भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर अपने इस फैसले की जानकारी फैंस को दी.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 26, 2025, 08:48 PM IST
24 अगस्त, 2025 को दिग्गज भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर अपने इस फैसले की जानकारी फैंस को दी. कई पूर्व क्रिकेटर्स ने पुजारा को संन्यास के बाद उनके शानदार इंटरनेशनल करियर और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. अब पुजारा के लिए उनके साथ लंबे समय टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले और पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है.

कोहली ने पुजारा को इस चीज के लिए कहा धन्यवाद

पुजारा के लिए विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा, 'नंबर-4 बैटिंग करने के लिए मेरा रास्ता आसान करने के लिए धन्यवाद.' बता दें कि चेतेश्वर पुजारा तीन नंबर पर बैटिंग करने के लिए उतरते थे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पारियां भी खेलीं. उनके बाद चार नंबर पर विराट कोहली आए थे. बता दें कि कोहली भी टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं. उन्होंने इसी साल भारत से इंग्लैंड दौरे से पहले इस फॉर्मेट को अलविदा कहकर फैंस को चौंका दिया था.

'आपका करियर अद्भुत रहा...' 

कोहली ने आगे लिखा, 'आपका करियर अद्भुत रहा. बधाई हो और आगे जो भी हो उसके लिए शुभकामनाएं. गॉड ब्लैस चेतेश्वर पुजारा.' पुजारा ने 103 टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें उन्होंने 19 शतक और 35 अर्धशतक सहित 7195 रन बनाए. उन्हें उनकी जुझारू बल्लेबाजी, धैर्य और 'दीवार' जैसी मजबूत डिफेंस के लिए जाना गया. विदेश में खेले गए कई टेस्ट मैचों में पुजारा जीत के हीरो रहे. खासकर ऑस्ट्रेलिया में. पुजारा को पिछले दो साल से टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली उन्होंने आखिरी बार 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारतीय टीम के लिए खेला था.

पुजारा ने किया था पोस्ट

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए पुजारा ने अपने संन्यास की घोषणा की. उन्होंने लिखा, 'भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान पर कदम रखते ही अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करना - इसका असली मतलब शब्दों में बयां करना नामुमकिन है. लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर अच्छी चीज का अंत होना ही होता है और अपार कृतज्ञता के साथ मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला किया है. आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद!'

;