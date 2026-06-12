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तेरा यार हूं मैं... केन विलियमसन ने लिया संन्यास तो भावुक हो गए विराट कोहली, दोस्त के लिए लिखा दिल छूने वाला पोस्ट

Virat Kohli post for Kane Williamson: भारत के विराट कोहली और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का टेस्ट करियर भी एक जैसा रहा. दोनों ने कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए लेकिन 10000 रन बनाने का सपना अधूरा रह गया. कोहली ने विलियमसन के लिए भावुक पोस्ट किया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 12, 2026, 06:42 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:53 PM IST
तेरा यार हूं मैं... केन विलियमसन ने लिया संन्यास तो भावुक हो गए विराट कोहली, दोस्त के लिए लिखा दिल छूने वाला पोस्ट
Image Credit: (ICC/X) केन विलियमसन ने लिया संन्यास तो भावुक हो गए विराट कोहली

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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