Virat Kohli post for Kane Williamson: टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने अपने करीबी दोस्त केन विलियमसन के लिए भावुक पोस्ट लिखा है. न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज ने 12 जून (आज) को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का बड़ा फैसला किया. न्यूजीलैंड के लिए रिकॉर्ड्स का भरमार लगाने वाले विलियमसन ने इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के बीच ये बड़ा निर्णय लिया. उनके रिटायरमेंट की खबर से क्रिकेट फैंस का दिल टूट गया है. पिछले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करने वाले विराट कोहली ने विलियमसन के लिए दिल जीतने वाला पोस्ट किया.
बता दें कि विराट कोहली और केन विलियमसन सालों से एक दूसरे को जानते हैं. क्रिकेट के मैदान पर दोनों हमेशा अलग-अलग टीमों के लिए खेले, लेकिन एक दूसरे के लिए दोनों की इज्जत हमेशा बढ़ती रही है. हाल ही में हुए आईपीएल 2026 के दौरान भी दोनों एक दूसरे से गले मिलते और बातचीत करते दिखे थे. कोहली और विलियमसन का टेस्ट करियर भी एक जैसा रहा. दोनों ने कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए लेकिन 10000 रन बनाने का सपना अधूरा रह गया.
विराट कोहली ने अपने न्यूजीलैंड के साथी के लिए स्पेशल पोस्ट लिखा है. उन्होंने अपने X अकाउंट पर केन के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''विरोधी से दोस्त बनने तक का सफर. इतने सालों तक आपको बैटिंग करते और आपके खिलाफ खेलते हुए देखना बहुत अच्छा रहा, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं हमारी दोस्ती और खेल व उसके बाहर की चीज़ों पर हमारी एक जैसी सोच को अहमियत देता हूं.
विराट कोहली ने आगे लिखा कि हमारी हर बातचीत और मुलाकात मेरे लिए बहुत खास है. भाई, मैं हमेशा आपके लिए सब कुछ अच्छा होने की कामना करता हूं. आपने अपना काम बखूबी किया है, अब आपको इसका पूरा आनंद लेना चाहिए और आराम करना चाहिए। बहुत बढ़िया दोस्त, जिंदगी तो अभी शुरू हुई है.
केन विलियमसन ने 16 साल पहले भारत के खिलाफ मैच से अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया था. वो विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और जो रूट के साथ फैब-4 का हिस्सा रहे. वो न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन और शतक जड़ने वाले खिलाड़ी हैं. विलियमसन ने 110 टेस्ट में 54.06 की औसत से 9515 रन बनाए और 33 शतक जड़ा. ODI में कीवी बल्लेबाज ने 7,256 रन और T20I में 2575 रन बनाए. बतौर कप्तान उन्होंने न्यूजीलैंड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जिताया था. उनकी कप्तानी में न्यूजीलैंड ने 2019 वर्ल्ड कप में फाइनल तक का सफर तय किया था.