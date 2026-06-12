केन विलियमसन ने 16 साल पहले भारत के खिलाफ मैच से अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया था. वो विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और जो रूट के साथ फैब-4 का हिस्सा रहे. वो न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन और शतक जड़ने वाले खिलाड़ी हैं. विलियमसन ने 110 टेस्ट में 54.06 की औसत से 9515 रन बनाए और 33 शतक जड़ा. ODI में कीवी बल्लेबाज ने 7,256 रन और T20I में 2575 रन बनाए. बतौर कप्तान उन्होंने न्यूजीलैंड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जिताया था. उनकी कप्तानी में न्यूजीलैंड ने 2019 वर्ल्ड कप में फाइनल तक का सफर तय किया था.