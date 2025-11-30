Advertisement
IND vs SA: विराट का प्रहार, कुलदीप-हर्षित का वार, भारत ने जीता रांची का 'रण', साउथ अफ्रीका को हराया

India vs South Africa 1st ODI: भारत ने साउथ अफ्रीका को रांची में खेले गए पहले वनडे में रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 349 रनों का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम ने अंत तक लड़ाई लड़ी लेकिन 17 रनों से मुकाबला हार गए.

Nov 30, 2025, 10:05 PM IST
India beat south africa in Ranchi ODI
India beat south africa in Ranchi ODI

भारत की तरफ से बल्लेबाजी में विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया. स्टार बल्लेबाज ने अपने ODI करियर का 52वां शतक जड़ा. कोहली ने 120 गेंदों पर 135 रनों की बेहतरीन पारी खेली और अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए भारत को मजबूत टोटल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. वहीं, गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने सबसे अधिक 4 विकेट झटके.

कॉर्बिन बॉश ने बढ़ा दी थी टेंशन 

साउथ अफ्रीका की तरफ से नंबर-8 पर बल्लेबाजी करने उतरे कॉर्बिन बॉश ने अंत तक लड़ाई जारी रखी और ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने चौकों-छक्कों की बरसात कर कुछ समय के लिए टीम इंडिया और फैंस की धड़कनें बढ़ा दी थी. बॉश ने 51 गेंदों पर 67 रन बनाए और मैच के आखिरी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के गेंद पर आउट हुए. रोहित शर्मा ने उनका कैच पकड़ा और इसके साथ ही भारत ने रांची का रण जीत लिया.

भारत की जीत में चमके विराट कोहली

इससे पहले साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. भारत की तरफ से स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ा. उन्होंने 120 गेंदों पर 135 रनों की बेहतरीन पारी खेली और इस दौरान 11 चौके और 7 छक्के जड़े. विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी एक फॉर्मेट में 52 शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। इस मामले में उन्होंने पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने टेस्ट में 51 सेंचुरी जड़ी थी.

गेंदबाजी में कुलदीप-हर्षित ने लूटी महफिल 

साउथ अफ्रीका को 349 रनों पर रोकने में तेज गेंदबाज हर्षित राणा और स्पिनर कुलदीप यादव का अहम योगदान रहा. हर्षित ने शुरुआत में दो विकेट लेकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई. बाद में उन्होंने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे डेवाल्ड ब्रेविस को भी आउट किया. मिडिल ओवरों में जिम्मेदारी कुलदीप यादव ने ली और अपने 10 ओवरों में 68 रन देकर 4 विकेट चटकाए. साउथ अफ्रीका की तरफ से मैथ्यू ब्रीट्जके ने सबसे ज्यादा 72 रन बनाए. वहीं, मार्को जेनसन (70 रन) और कॉर्बिन बॉश (67 रन) ने भी लड़ाई लड़ी, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके.

