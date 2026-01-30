किंग कोहली का मास्टर स्ट्रोक...T20 वर्ल्ड कप की सबसे यादगार पारी, कांप उठी थी कंगारुओं की रूह

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पहली बार टी20 विश्व कप नहीं खेलेंगे. यह पहला मौका होगा जब रोहित शर्मा और कोहली जैसे की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम टी20 विश्व कप खेल रही होगी.विश्व कप की शुरुआत होने में अब बस हफ्ते भर का समय रह गया है. आज हम आपको बताने वाले हैं विराट कोहली के करियर की सबसे यादगार पारी के बारे में.
ऑस्ट्रेलिया ने दिया 161 रनों का लक्ष्य
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मुकाबले में कंगारुओं ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 20 ओवर में 160 रन बनाए. इसमें सबसे ज्यादा रन सलामी बल्लेबाज एरोन फिंच ने 43 रनों की पारी खेली. आखिर में ग्लेन मैक्सवेल ने 31 रनों की पारी खेलकर टीम का स्कोर 160 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सधी हुई बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को 161 रनों का लक्ष्य दिया.
भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीती
161 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही. सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शिखर धवन 12,13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. उसके बाद भारतीय पारी को अकेले दम पर विराट कोहली आगे लेकर गए और उनका साथ किसी भी खिलाड़ी ने नहीं दिया. कोहली अकेले टिके रहे और महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर उन्होंने टीम इंडिया को इस मुकाबले में 5 गेंद रहते जीत दिला दी. उस समय की भारतीय टीम में युवराज सिंह और सुरेश रैना जैसा विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद थे, लेकिन वह भी कुछ खास नहीं कर सके. कोहली ने भारत के लिए नॉट आउट 82 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को मैच जितवाया.
रन मशीन कोहली
संकट में फंसी टीम इंडिया को एक बार फिर मैच जीताने का कम रन मशीन विराट कोहली ने किया. कोहली ने 51 गेंदों का सामना करते हुए 160.89 के बेहतरीन बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट से 82 रनों की मैच विनिंग पारी खेलकर टीम इंडिया को अकेले दम पर मैच जितवाया. एक समय लग रहा था भारतीय टीम ये मुकाबला बुरी तरह से हार जाएगी, लेकिन कोहली एक छोर पर डटे रहे और उन्होंने नॉट आउट 82 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को मैच जिताया. अपनी पारी के दौरान विराट ने 9 चौके और 2 छक्के लगाए. किंग कोहली की इस पारी को ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज आज भी याद करते हुए दहल जाते हैं.
