Virat Kohli Hundred: इंदौर में विराट कोहली ने बल्ले से बरपाया कहर, जड़ दिया ODI का 54वां शतक

Virat Kohli Hundred: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने वनडे इंटरनेशनल का 54वां शतक ठोक दिया.  पिछले मैच में 23 रन पर आउट होने के बाद कोहली ने इंदौर में बल्ले से तहलका मचाया और इस सीरीज में दूसरी बार सौ का आंकड़ा क्रॉस किया. इंटरनेशनल क्रिकेट में ये विराट कोहली का 85वां शतक है. भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के महारिकॉर्ड से कोहली अब सिर्फ 15 सेंचुरी दूर हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 18, 2026, 09:22 PM IST
इंदौर में विराट कोहली ने मचाया गदर

न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही तीन मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली धमाकेदार फॉर्म में हैं. इससे पहले वडोदरा में खेले गए पहले ODI में भी उन्होंने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली थी, लेकिन शतक से 7 रन से चूक गए थे. हालांकि, इंदौर में उन्होंने सौ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया. न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक जड़कर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान बल्लेबाज रिकी पोंटिंग का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया.

विराट कोहली ने रिकी पोंटिंग को पछाड़ा

विराट कोहली अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड रिकी पोंटिंग के नाम था, जिन्होंने 50 पारियों में 6 शतक जड़े थे. कोहली ने 36 पारियों में ही ये बड़ा कारनामा कर दिया है.

ये भी पढ़ें: भारत के नाक में दम करने वाले मिचेल को कोहली ने 'धक्के' मारकर मैदान से किया बाहर, VIDEO ने मचाई सनसनी

 

 

