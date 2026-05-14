विराट को क्यों नहीं मिली ऑरेंज कैप... शतक भी पड़ गया बौना, नंबर-1 पर कब्जा जमाए बैठा तूफानी बल्लेबाज

IPL 2026 Orange Cap: आईपीएल 2026 में विराट कोहली प्रचंड फॉर्म में हैं. उन्होंने केकेआर के खिलाफ मुकाबले में 105 नाबाद पारी खेली और ऑरेंज कैप की लिस्ट में छलांग लगा ली है. एक समय ऐसा था जब विराट कोहली ऑरेंज कैप की लिस्ट में इस सीजन ऊपर थे, लेकिन अब शतक के बाद भी टॉप पर कब्जा जमाने में कामयाब नहीं हुए हैं. अभी विराट को ऑरेंज कैप की रेस में टॉप पर पहुंचने के लिए और भी पापड़ बेलने पड़ सकते हैं.

विराट की मैच विनिंग पारी

केकेआर के खिलाफ आरसीबी की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. केकेआर की टीम ने पहल बैटिंग करते हुए आरसीबी के सामने 193 रन का लक्ष्य रखा था. पिछले दो मैचों से डक पर आउट हो रहे विराट कोहली इस मैच में बरसे. उन्होंने 60 गेंद में 105 रन की पारी खेली और टीम को एकतरफा अंदाज में जीत दिलाई. अब टीम प्लेऑफ में लगभग पहुंच गई है और नंबर-1 की लड़ाई करने के लिए तैयार है.

ऑरेंज कैप की रेस में कौन से नंबर पर विराट?

विराट कोहली इस सीजन अभी तक 12 मैच में 484 रन ठोक चुके हैं. इस दौरान विराट के बल्ले से एक सेंचुरी और 2 अर्धशतकीय पारियां निकली हैं. लेकिन सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कोहली तीसरे नंबर पर हैं. विराट ने अभिषेक शर्मा को पछाड़ा जो कई दिनों से टॉप-3 में बने हुए थे. हालांकि, विराट कोहली महज 3 रन से अभिषेक से आगे हैं.

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नंबर-1 पर बैठा तूफानी बल्लेबाज

ऑरेंज कैप की रेस में नंबर-1 पर सनराइजर्स हैदराबाद का तूफानी बल्लेबाज बैठा है. ये कोई और नहीं बल्कि हेनरिक क्लासेन हैं. उन्होंने अभी तक इस सीजन एक भी शतक नहीं ठोका है बल्कि 5 अर्धशतक के दम पर नंबर-1 पर काबिज हैं. 12 मैच में 50+ के औसत से क्लासेन 508 रन ठोक चुके हैं. दूसरे नंबर पर गुजरात के वाशिंगटन सुंदर हैं जिन्होंने 501 रन ठोके हैं.

IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन