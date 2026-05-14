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Hindi Newsक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी के मैचों से ज्यादा विराट के POTM अवॉर्ड... रोहित से चल रही रेस, आंकड़े देख उड़ जाएंगे होश

वैभव सूर्यवंशी के मैचों से ज्यादा विराट के POTM अवॉर्ड... रोहित से चल रही रेस, आंकड़े देख उड़ जाएंगे होश

Virat Kohli Record: दिग्गज विराट कोहली आईपीएल 2026 में एक बार फिर अपनी आरसीबी की टीम को ट्रॉफी के करीब ले जाते दिख रहे हैं. उन्होंने केकेआर के खिलाफ मुकाबले में अपने आईपीएल करियर का 9वां शतक ठोका और टीम को एकतरफा जीत दिला दी. इस मैच में विराट ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 14, 2026, 06:37 AM IST
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Virat Kohli Record: दिग्गज विराट कोहली आईपीएल 2026 में एक बार फिर अपनी आरसीबी की टीम को ट्रॉफी के करीब ले जाते दिख रहे हैं. उन्होंने केकेआर के खिलाफ मुकाबले में अपने आईपीएल करियर का 9वां शतक ठोका और टीम को एकतरफा जीत दिला दी. इस मैच में विराट ने आईपीएल में सबसे ज्यादा 'प्लेयर ऑफ द मैच' जीतने का महारिकॉर्ड कायम किया. विराट कोहली के इतने अवॉर्ड हो चुके हैं, जितने वैभव सूर्यवंशी के मुकाबले भी नहीं हैं. 

चेज मास्टर का शानदार अंदाज 

मुकाबले में केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. रिंकू सिंह ने 49 रन की पारी खेली जबकि अंगकृष्ण रघुवंशी ने 71 रन ठोके. इसके बाद जब बारी आरसीबी की आई तो बटलर महज 15 रन के स्कोर पर आउट हो गए, लेकिन कोहली ने खूंटा गाड़ लिया. उन्होंने 60 गेंद में 105 रन की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 3 छक्के देखने को मिले. 

विराट ने रोहित की कर ली बराबरी

विराट कोहली को इस मैच विनिंग सेंचुरी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला. आईपीएल में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के मामले में कोहली ने रोहित शर्मा की बराबरी की. उनके नाम अब 21 अवॉर्ड दर्ज हैं और रोहित शर्मा भी 21 अवॉर्ड के साथ ही संयुक्त रूप से नंबर-1 पर हैं. अब अगर रोहित या कोहली किसी एक मैच में अवॉर्ड जीतते हैं तो कोई एक आगे होगा. धोनी नंबर-3 पर हैं जिन्होंने अपने आईपीएल करियर में अभी तक 18 अवॉर्ड जीते हैं. 

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ये भी पढ़ें.. IPL के महान बल्लेबाज विराट कोहली ने रचा नया इतिहास, पीछे छूटे धोनी-रोहित जैसे दिग्गज

प्लेऑफ में आरसीबी

आरसीबी ने केकेआर के खिलाफ जीत के बाद 16 प्वाइंट्स हासिल कर लिए हैं और प्लेऑफ में जगह लगभग पक्की कर ली है. अब ये टीम नंबर-1 की लड़ाई लड़ेगी. क्वालीफायर-1 मुकाबला 27 मई को खेला जाएगा. अगर आरसीबी की टीम नंबर-1 पर रहते हुए लीग स्टेज का अंत करती है तो क्वालीफायर-1 में खेलेगी. अगर वहां भी विरोधी टीम से जीतने में कामयाब रहती है तो सीधे फाइनल का टिकट मिल जाएगा. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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