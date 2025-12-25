10 साल में इतने इंटरनेशनल शतक... विराट कोहली का वो महारिकॉर्ड, जिसके आसपास भी कोई नहीं पहुंचा

Most International Century in a Decade: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम यूं तो कई सारे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा अद्भुत कारनामा किया है, जिसके आसपास भी अभी तक कोई खिलाड़ी नहीं पहुंचा है. 'किंग' कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक 84 शतक जड़े हैं. ODI में ये आंकड़ा 53 तक पहुंच गया है. हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए ODI सीरीज में विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के किसी एक फॉर्मेट में सबसे अधिक सेंचुरी जड़ने वाले बल्लेबाज बने थे.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक सैकड़ा जड़ने का रिकॉर्ड भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम है. मास्टर ब्लास्टर ने 100 शतकों का महारिकॉर्ड बनाया था. विराट कोहली अभी इस महारिकॉर्ड से तो 16 शतक दूर हैं, लेकिन उन्होंने शतकों का एक ऐसा अद्भुत रिकॉर्ड बनाया था, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है.

एक दशक में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड

विराट कोहली के नाम एक दशक में सबसे अधिक शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. आपको ये जानकर झटका लगेगा कि 2010-2020 के बीच मॉडर्न मास्टर ने विश्व क्रिकेट में तहलका मचाते हुए 69 सेंचुरी जड़ी थी. ये रिकॉर्ड कितना खास है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर-II के बाद से कोई भी बल्लेबाज एक दशक में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इतने शतक नहीं ठोके हैं. यहां देखें 1950 से लेकर 2025 तक की लिस्ट:

1950 का दशक: नील हार्वे- 15 शतक

1960 का दशक: केन बैरिंगटन- 20 शतक

1970 का दशक: सुनील गावस्कर- 22 शतक

1980 का दशक: डेसमंड हेन्स- 27 शतक

1990 का दशक: सचिन तेंदुलकर- 46 शतक

2000 का दशक: रिकी पोंटिंग- 55 शतक

2010 का दशक: विराट कोहली- 69 शतक

2020 का दशक: इस दशक में जो रूट सबसे आगे हैं और अब तक 25 शतक बना चुके हैं

इस लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो 2000 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रिकी पोंटिंग ने 55 शतक ठोके थे. अगले दशक में विराट कोहली ने इस प्रचंड रिकॉर्ड को अपने नाम किया और शतकों का ऐसा अंबार लगाया, जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा.

