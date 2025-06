रोते हुए अनुष्का शर्मा से लिपट गए विराट कोहली, कैमरे में कैद हुआ लाइफटाइम मोमेंट, आग की तरह फैला वीडियो

Virat Kohli Anushka Sharma Video: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने आईपीएल 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को हरा दिया. इस जीत के साथ ही उसने पहली बार खिताब अपने नाम कर लिया. आरसीबी को इसके लिए 18 सीजन तक इंतजार करना पड़ा. उसे इससे पहले तीन फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था. कोहली के रहते टीम 2009, 2011 और 2016 आईपीएल के फाइनल में हारी थी. इस बार ऐसा नहीं हुआ और उसने खिताब जीत लिया.

आखिरी ओवरों में निकल गए थे आंसू

विराट मैच जीतने से पहले ही रोने लगे. पंजाब किंग्स को आखिरी ओवर में जीत के लिए 29 रन बनाने थे. शशांक सिंह पंजाब की आखिरी उम्मीद थे. आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी के लिए जोश हेजलवुड को बुलाया. इस ओवर में शशांक ने 22 रन जरूर बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए. जब हेजलवुड ने ओवर में दो गेंद ही डाले थे, उसी समय से विराट की आंखों में आंसू आ गए थे.

अनुष्का के गले लगे विराट

कोहली आखिरी ओवर के पूरे होने तक लगातार रोते रहे. मैच समाप्त होते ही वह सबसे पहले अपने पुराने दोस्त एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल के गले लगे. फिर उन्होंने पत्नी अनुष्का शर्मा को गले लगाया और बच्चों की तरह रोने लगे. अनुष्का के साथ वह काफी देर तक लिपटे रहे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तुरंत ही वायरल हो गया.

Thank you Anushka Sharma for taking care of this Kid for us thank you so being there every time he needed someone so strong who can control that storm in him

Thank you for being our Lady luck

RCB RCB RCB #AnushkaSharma #EeSalaCupNamde pic.twitter.com/MZpZ9glX6c

— Rahul (@TheGoatNDevil) June 3, 2025