'डबल डक' के बाद संकट में विराट... सिडनी में न हो जाए 'कांड', सचिन-सूर्यकुमार की तरह शर्मनाक लिस्ट में दर्ज होगा नाम

Virat Kohli: विराट कोहली के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी वनडे सीरीज अब तक अच्छी नहीं रही है. वह लगातार दो मैचों में फेल हो गए. पर्थ के बाद एडिलेड में भी विराट शून्य पर आउट हो गए. लगातार दो मुकाबलों में खाता नहीं खोलने के कारण उनकी आलोचना हो रही है और उन्हें टी20-टेस्ट की तरह वनडे से भी संन्यास लेने की सलाह दी जा रही है. कोहली के पास अब सिडनी में शनिवार को होने वाले दूसरे मुकाबले के दौरान वापसी करने का मौका होगा और वह बड़ी पारी खेलकर आलोचकों को करारा जवाब दे सकते हैं.

सचिन-सूर्या की नहीं करना चाहेंगे बराबरी

सिडनी वनडे में विराट की नजर एक शर्मनाक रिकॉर्ड से बचने पर भी होगी. यह रिकॉर्ड महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और सूर्यकुमार यादव से जुड़ा हुआ है. अगर सिडनी में भी कोहली शून्य पर आउट हुए तो सचिन और सूर्यकुमार के बाद लगातार तीन वनडे मैचों में शुन्य पर आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बन जाएंगे. यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें वह सचिन और सूर्यकुमार की बराबरी कतई नहीं करना चाहेंगे. ऐसे में उनके ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने के साथ-साथ बड़ा स्कोर बनाने का भी दबाव होगा.

शर्मनाक लिस्ट में दिग्गजों के नाम

सचिन लगातार तीन वनडे में आउट होने वाले भारत के पहले बल्लेबाज थे. इसके बाद बतौर बल्लेबाज ये अनचाहा रिकॉर्ड सूर्या के नाम जुड़ा. अनिल कुंबले, जहीर खान, ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह भी लगातार तीन मैचों में शून्य पर आउट हुए हैं. हालांकि, ये सभी गेंदबाज हैं तो इनका नाम उस तरह से नहीं जोड़ा जाता है.

सिडनी में खराब है विराट का रिकॉर्ड

विराट कोहली ने सिडनी में अब तक 7 वनडे खेले हैं. कोहली की प्रतिष्ठा के अनुरूप इस मैदान पर उनका प्रदर्शन नहीं रहा है. 24.3 की औसत और 83.0 की स्ट्राइक रेट से 1 अर्धशतक की मदद से उन्होंने 146 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 89 है. विश्व कप 2027 में खेलने की उम्मीद की वजह से कोहली वनडे फॉर्मेट में सक्रिय हैं. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल के बाद कोहली सीधे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ही खेलने उतरे हैं. अब सिडनी में उनके ऊपर एक बड़ी पारी खेलने की जिम्मेदारी है.