बाप रे बाप...डग आउट में विराट, 'किंग कोहली' के नाम जुड़ा अनचाहा कलंक, नंबर 1 का नाम हिला देगा दिमाग

क्रिकेट इतिहास में आए दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड बनते हैं. भारतीय टीम क्रिकेट जगत की सबसे खतरनाक टीमों में से एक है. टीम इंडिया आए दिन वनडे क्रिकेट में एक से कीर्तिमान स्थापित करती है. इसी के साथ कोहली का नाम एक ऐसी लिस्ट में जुड़ चुका है. जिसमें शायद ही कोई खिलाड़ी अपना नाम जुड़वाना चाहेगा. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 23, 2025, 07:47 PM IST
Virat Kohli
नंबर 1 पर सचिन

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन सबसे ज्यादा मैच तो सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट भी होने का रिकॉर्ड सचिन के ही नाम है. सचिन ने अपने करियर में खेले 463 वनडे मैचों की 452 पारियों में 18426 रन बनाए हैं. इस दौरान सचिन सबसे ज्यादा बार वनडे क्रिकेट में 20 बार डक पर आउट हुए हैं. 

जवागल श्रीनाथ

लिस्ट में दूसरे नंबर पर जवागल श्रीनाथ का नाम आता है. सचिन के बाद उनके नाम ये शर्मनाक रिकॉर्ड कायम है. उन्होंने अपने करियर के दौरान खेले 229 मैचों की 121 पारियों में 19 बार शून्य पर आउट होने का घटिया रिकॉर्ड कायम किया है.

अनिल कुंबले

लिस्ट में नंबर पर 3 पर स्पिन के जादूगर भारत के महान गेंदबाज अनिल कुंबले का नाम है. कुंबले ने अपने करियर के दौरान खेले 269 मैचों की 124 पारियों में 18 बार डक पर आउट होने के घटिया रिकॉर्ड कायम किया है.

युवराज सिंह

पुरे क्रिकेट जगत में सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज सिंह का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है. युवराज ने अपने करियर में  खेले 301 वनडे की 275 पारियों में 18 बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड कायम किया है.

विराट कोहली

पांचवें और आखिरी पायदान पर भारत के रन मशीन स्टार खिलाड़ी विराट कोहली का नाम है कोहली ने अपने करियर के दौरान खेले 304 वनडे मैचों की 294 पारियों के दौरान 18 बार डक आउट होने का रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है. यह रिकॉर्ड मौजूदा सीरीज में लगातार 2 मैचों में शून्य पर आउट होने के बाद कायम हुआ है. 

ये भी पढ़ें: रोहित शर्मा इतिहास रचने से बस एक कदम दूर, टूटेगा वनडे का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, दंग रह जाएगा क्रिकेट जगत

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Virat Kohli

