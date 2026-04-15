RCB फैंस के लिए बुरी खबर! LSG के खिलाफ विराट कोहली खेलेंगे या नहीं? बना हुआ है सस्पेंस

Virat Kohli Ankle Injury IPL 2026: आईपीएल 2026 में बुधवार (15 अप्रैल) को होने वाले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के खेलने पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं. लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ होने वाले इस अहम मैच से पहले उनकी टखने की चोट ने टीम प्रबंधन और प्रशंसकों की चिंता बढ़ा दी है. रविवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच के दौरान टखने में खिंचाव के कारण कोहली फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं उतरे थे.

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित एकमात्र अभ्यास सत्र के दौरान कोहली नेट पर वापस तो लौटे, लेकिन वह अपने पैर पर भारी पट्टी बांधकर केवल कुछ रनिंग टेस्ट करते नजर आए. आरसीबी द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में वह लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत और मेंटर केन विलियमसन से मिलते दिखे, लेकिन उनकी फिटनेस को लेकर फैंस के बीच अभी भी आशंका बनी हुई है.

इस सीजन में किंग कोहली का प्रदर्शन कैसा रहा है?

आईपीएल 2026 के अब तक के चार मैचों में विराट कोहली ने अपनी बल्लेबाजी से दबदबा बनाए रखा है. उन्होंने 59.66 की औसत और 162.72 के शानदार स्ट्राइक रेट से कुल 179 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से दो अर्धशतक निकले हैं और उनका इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 69 रन रहा है.

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मुंबई के खिलाफ पारी में क्या कमी रह गई थी?

मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछले मैच में कोहली ने 38 गेंदों में 50 रन बनाए थे, जिसमें पांच चौके और एक छक्का शामिल था. हालांकि, इस अर्धशतकीय पारी के बावजूद वह अपनी चिर-परिचित लय में नहीं दिखे और गेंद को ठीक से टाइम करने में उन्हें संघर्ष करना पड़ा. आउट होने के बाद उनकी निराशा साफ देखी जा सकती थी, जब उन्होंने गुस्से में अपना हेलमेट और ग्लव्स जमीन पर पटक दिए थे.

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आरसीबी ने मुंबई को दी थी मात

राजस्थान रॉयल्स से मिली हार के बाद आरसीबी ने वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को 18 रनों से हराकर फिर से जीत की राह पकड़ी. फिल साल्ट (78), विराट कोहली (50) और रजत पाटीदार (53) के शानदार अर्धशतकों की मदद से आरसीबी ने 240/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में मुंबई की टीम शेरफेन रदरफोर्ड की 31 गेंदों में 71* रनों की तूफानी पारी के बावजूद 222/5 रन ही बना सकी. मैच के दौरान कोहली फील्ड पर नहीं आए और जैकेट पहनकर बाहर बैठे नजर आए थे.