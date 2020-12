ICC ODI Player of the Decade: Virat Kohli बने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, Dhoni को मिला ये खास सम्मान

दुबई: टीम इंडिया कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को आईसीसी ने इस दशक के सर गारफील्ड सोबर्स अवॉर्ड से नवाजा है. यह पुरस्कार हर फ़ॉर्मेट में अपनी छाप छोड़ने वाले दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है. आईसीसी ने एक बयान जारी कर इस दशक के कई अवॉर्ड्स की घोषणा की.

सर गारफील्ड सोबर्स के अलावा कोहली (Virat Kohli) आईसीसी द्वारा इस दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे क्रिकेटर चुने गए हैं.

सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड उस खिलाड़ी को दिया जाता है, जिसने टेस्ट, वनडे और टी-20, तीनों प्रारूपों में अच्छा किया हो. कोहली ने इस रेस में हमवतन रविचंद्रन अश्विन, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और न्यूजीलैंड के केन विलियम्सन जैसे खिलाड़ियों को पछाड़ा है.

Most runs in the #ICCAwards period: 20,396 Most hundreds: 66 Most fifties: 94 Highest average among players with 70+ innings: 56.97 2011 @cricketworldcup champion pic.twitter.com/lw0wTNlzGi

The incredible Virat Kohli wins the Sir Garfield Sobers Award for ICC Male Cricketer of the Decade

वहीं आईसीसी के इस दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे खिलाड़ी का अवॉर्ड भी कोहली के नाम रहा है. यहां कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी, श्रीलंका के कुमार संगकारा, लसिथ मलिंगा, भारत के ही रोहित शर्मा, ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क को पीछे छोड़ा है.

"My only intention was to make winning contributions for the team and I just strive to do that in every game. Stats just become the byproduct of what you want to do on the field."

Virat Kohli reacts to winning the ICC Men’s ODI Cricketer of the Decade award #ICCAwards pic.twitter.com/MF7LDRhg3v

— ICC (@ICC) December 28, 2020