न रोहित और न सूर्या... ये है बेताज बादशाह, एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में बनाए सबसे ज्यादा रन
Advertisement
trendingNow12904185
Hindi Newsक्रिकेट

न रोहित और न सूर्या... ये है बेताज बादशाह, एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में बनाए सबसे ज्यादा रन

रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव भारत के दो सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. रोहित शर्मा के नाम टी20 इंटरनेशनल में 5 शतक और सूर्यकुमार यादव के नाम 4 शतक जड़ने का रिकॉर्ड है. रोहित शर्मा के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 205 छक्के और सूर्यकुमार यादव के नाम 146 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 01, 2025, 06:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न रोहित और न सूर्या... ये है बेताज बादशाह, एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में बनाए सबसे ज्यादा रन

रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव भारत के दो सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. रोहित शर्मा के नाम टी20 इंटरनेशनल में 5 शतक और सूर्यकुमार यादव के नाम 4 शतक जड़ने का रिकॉर्ड है. रोहित शर्मा के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 205 छक्के और सूर्यकुमार यादव के नाम 146 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड है. हालांकि टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली अव्वल हैं. विराट कोहली भी टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं.

एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन

विराट कोहली के नाम टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. विराट कोहली ने एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में कुल 10 मुकाबले खेले, जिसकी नौ पारियों में 85.80 की औसत के साथ 429 रन बनाए. इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से एक शतक और तीन अर्धशतक भी देखने को मिले. टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में कोहली ने 40 चौके और 11 छक्के भी लगाए. विराट कोहली 8 सितंबर 2022 को अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप के मुकाबले में 122 रन की नाबाद पारी खेल चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में सबसे बेहतरीन औसत

इस पारी में कोहली ने 61 गेंदों का सामना करते हुए छह छक्के और 12 चौके लगाए थे. टीम इंडिया ने 212/2 का स्कोर बनाने के बाद 101 रन से जीत दर्ज की थी. एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में ठीक इतनी ही रन की पारी हांगकांग के बाबर हयात भी खेल चुके हैं, जिन्होंने 19 फरवरी 2016 को ओमान के विरुद्ध 60 गेंदों में 122 रन बनाए थे. टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में सबसे बेहतरीन औसत के मामले में दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान का नाम शामिल है, जिन्होंने पांच मुकाबलों में 65.33 की औसत के साथ 196 रन बनाए.

मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड

तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के शोएब मलिक हैं, जिन्होंने चार मुकाबलों में 60.50 की औसत के साथ 121 रन अपने नाम किए. ठीक इतने ही मुकाबले में इसी औसत के साथ पाकिस्तान के सरफराज अहमद ने भी बल्लेबाजी की. बांग्लादेश के महमुदुल्लाह लिस्ट में पांचवें पायदान पर हैं, जिन्होंने सात मुकाबलों में 57.66 की औसत के साथ कुल 173 रन जुटाए. इनके अलावा, मोहम्मद रिजवान 50 से ज्यादा की औसत के साथ बल्लेबाजी करने वाले छठे और अंतिम बल्लेबाज हैं. इस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने छह मुकाबलों में 56.20 की औसत के साथ 281 रन अपने खाते में जुटाए.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Virat Kohli

Trending news

इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
today weather update
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
Earthquake news
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
Teacher Scam
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
Odisha
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
Maharashtra news
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
red lights
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
Atal Tunnel
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
Telangana
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
नदियां किनारे तोड़ देंगी, डूबेंगे... सितंबर में जलप्रलय! सच होगी बाबा वेंगा की वाणी?
Rainfall
नदियां किनारे तोड़ देंगी, डूबेंगे... सितंबर में जलप्रलय! सच होगी बाबा वेंगा की वाणी?
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
Bangalore news
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
;