Advertisement
trendingNow13071717
Hindi Newsक्रिकेट84 से 100 शतकों का फासला... विराट कोहली के पास अभी भी इतना वक्त, क्या ध्वस्त होगा सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड?

84 से 100 शतकों का फासला... विराट कोहली के पास अभी भी इतना वक्त, क्या ध्वस्त होगा सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड?

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में विराट कोहली ने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. विराट कोहली ने 102.20 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 91 गेंद पर 93 रन ठोक दिए, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. विराट कोहली की पारी की बदौलत टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच को 4 विकेट से जीता. अगर विराट कोहली 7 रन और बना लेते तो वह ODI में अपना 54वां शतक और इंटरनेशनल क्रिकेट में 85वां शतक पूरा कर लेते.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 12, 2026, 02:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

84 से 100 शतकों का फासला... विराट कोहली के पास अभी भी इतना वक्त, क्या ध्वस्त होगा सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड?

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में विराट कोहली ने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. विराट कोहली ने 102.20 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 91 गेंद पर 93 रन ठोक दिए, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. विराट कोहली की पारी की बदौलत टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच को 4 विकेट से जीता. अगर विराट कोहली 7 रन और बना लेते तो वह ODI में अपना 54वां शतक और इंटरनेशनल क्रिकेट में 85वां शतक पूरा कर लेते.

84 से 100 शतकों का फासला

विराट कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 84 शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. अपने वनडे इंटरनेशनल करियर में विराट कोहली अभी तक 53 शतक जड़ चुके हैं. विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 शतक और टेस्ट क्रिकेट में 30 शतक जमाए थे. सचिन तेंदुलकर के इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए विराट कोहली बड़ा खतरा हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

विराट कोहली के पास अभी भी इतना वक्त

विराट कोहली मौजूदा समय में दुनिया के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जो सचिन तेंदुलकर के 100 इंटरनेशनल शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. विराट कोहली के फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में 84 शतक हैं और वह सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से 17 शतक दूर हैं. विराट कोहली अभी 37 साल के हैं. अगर विराट कोहली साल 2027 तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने में कामयाब रहते हैं और साथ ही वह 2027 का वर्ल्ड कप भी खेलते हैं तो फिर उनका ये सपना पूरा हो जाएगा.

क्या ध्वस्त होगा सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड?

भारत को अब से लेकर वर्ल्ड कप 2027 से पहले तक अलग-अलग देशों के खिलाफ लगभग 20 वनडे मैच खेलने हैं. वर्ल्ड कप 2027 में भारत अगर फाइनल तक का सफर तय करता है, तो वह कम से कम 10 से 11 मैच खेलेगा. विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों का महारिकॉर्ड तोड़ने के लिए कम से कम 30-31 वनडे मैच खेलने को मिलेंगे. विराट कोहली अगर ये टास्क पूरा कर पाते हैं, तभी वह सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 100 शतक

2. विराट कोहली (भारत) - 84 शतक

3. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 71 शतक

4. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 63 शतक

5. जैक कैलिस (साउथ अफ्रीका) - 62 शतक

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Virat Kohli

Trending news

1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 शहरों का हाल कंपकंपी बढ़ा देगा
​ Weather News
1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 शहरों का हाल कंपकंपी बढ़ा देगा
'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
India-Germany CEO Forum
'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर
BMC elections
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर
बापू को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?
mahatma gandhi death anniversary
बापू को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?
क्या है 'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी'? राज ठाकरे ने किस तमिल नेता को कहा- रसमलाई
K Annamalai
क्या है 'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी'? राज ठाकरे ने किस तमिल नेता को कहा- रसमलाई
भेदभाव कर रही है सरकार... सड़क पर उतरे CM विजयन; 5,900 करोड़ की कटौती पर बड़ा आरोप
Kerala
भेदभाव कर रही है सरकार... सड़क पर उतरे CM विजयन; 5,900 करोड़ की कटौती पर बड़ा आरोप
2742 करोड़ का मामला: ED ने SC में बोला- CM ममता-पु‌लिस ने लैपटॉप-फोन जबरन छीन लिए
Money Laundering Search
2742 करोड़ का मामला: ED ने SC में बोला- CM ममता-पु‌लिस ने लैपटॉप-फोन जबरन छीन लिए
बुर्का पहनने वाली को बनाएं AIMIM चीफ... ‘हिजाब वाली PM’ बयान पर BJP ने ओवैसी को घेरा
Asaduddin Owaisi
बुर्का पहनने वाली को बनाएं AIMIM चीफ... ‘हिजाब वाली PM’ बयान पर BJP ने ओवैसी को घेरा
पीएसएलवी-सी62 मिशन के तीसरे चरण में आई तकनीकी गड़बड़ी, जांच जारी: इसरो चेयरमैन
PSLV C62
पीएसएलवी-सी62 मिशन के तीसरे चरण में आई तकनीकी गड़बड़ी, जांच जारी: इसरो चेयरमैन
पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
PM Modi
पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...