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Hindi Newsक्रिकेटVIDEO: खिताबी जीत के बाद विराट और क्रुणाल का ढोल डांस वायरल, होटल में ट्रॉफी लेकर लगाए ऐसे ठुमके कि फैंस हुए दीवाने!

VIDEO: खिताबी जीत के बाद विराट और क्रुणाल का 'ढोल डांस' वायरल, होटल में ट्रॉफी लेकर लगाए ऐसे ठुमके कि फैंस हुए दीवाने!

Virat Kohli Krunal Pandya Dhol Dance Video: विराट कोहली जितने मैदान पर एग्रेसिव हैं उतना ही मैदान के बाहर कूल. रविवार रात जब आरसीबी ने लगातार दूसरा खिताब जीता तो कोहली ने खुशी में ढोल डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jun 01, 2026, 07:48 AM IST
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Virat Kohli Krunal Pandya Dhol Dance Video
Virat Kohli Krunal Pandya Dhol Dance Video

Virat Kohli Krunal Pandya Dhol Dance Video: आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है. यह टीम लगातार दूसरी बार ट्रॉफी उठाने में सफल रही. 19 साल के इतिहास में आरसीबी की यह दूसरी ही ट्रॉफी है, जो रजत पाटीदार की कप्तानी में बैक-टू-बैक आई है. 19वें सीजन में चैंपियन बनते ही आरसीबी के खेमें में जश्न का ऐसा तूफान आया है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से रौंदकर आरसीबी ने जैसे ही इतिहास रचा, पूरी टीम जीत के नशे में झूम उठी.

इस ऐतिहासिक जीत के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसमें टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) और ऑलराउंडर क्रुणाल पंड्या (Krunal Pandya) होटल में ढोल की थाप पर जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं.

ट्रॉफी हाथ में लेकर क्रुणाल ने शुरू किया डांस, फिर आए 'किंग कोहली'

दरअसल, आरसीबी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि जीत के बाद होटल पहुंचते ही जश्न का माहौल सातवें आसमान पर था. ऑलराउंडर क्रुणाल पंड्या आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी को अपने हाथों में लेकर ढोल की गूंज पर थिरकना शुरू करते हैं. तभी वहां टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने बेहद रिलैक्स मूड में 'किंग कोहली' की एंट्री होती है. विराट को जैसे ही ढोल की आवाज सुनाई देती है, वह खुद को रोक नहीं पाते और क्रुणाल के साथ कदम से कदम मिलाकर भांगड़ा और ढोल डांस करने लगते हैं. दोनों खिलाड़ियों का यह देसी अंदाज और चेहरे की खुशी यह बयां करने के लिए काफी है कि यह जीत आरसीबी के लिए कितनी मायने रखती है. विराट कोहली के इन किलर डांस मूव्स को देखकर फैंस एक बार फिर उनके दीवाने हो गए हैं और यह वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है.

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फाइनल में कोहली का तूफान

इस ढोल डांस से पहले विराट कोहली ने मैदान पर भी अपने बल्ले से ऐसा डांस दिखाया कि गुजरात के गेंदबाज पानी मांगते नजर आए. 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली ने तबाही मचा दी. उन्होंने महज 25 गेंदों में अपने आईपीएल करियर का सबसे तेज अर्धशतक ठोक दिया. वह 42 गेंदों में 9 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 75 रन बनाकर नाबाद लौटे. यह आईपीएल प्लेऑफ इतिहास में उनका अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है.

कुंबले जैसा कमाल कर दिया

फाइनल में इस मैच जिताऊ पारी के लिए कोहली को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. वह अनिल कुंबले (38 साल 219 दिन, साल 2009) के बाद आईपीएल फाइनल में यह अवॉर्ड जीतने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी (37 साल 207 दिन) बन गए हैं. साल 2025 के बाद से एक दिलचस्प रिकॉर्ड यह भी बन गया है कि जब-जब विराट कोहली के बल्ले से अर्धशतक निकला है, आरसीबी वह मैच कभी नहीं हारी है.

'यह वो पल है जिसका सपना मैंने कई बार देखा था'

ऐतिहासिक जीत और खुद नाबाद रहते हुए विजयी रन बनाने के बाद विराट कोहली बेहद भावुक और खुश नजर आए. उन्होंने मैच के बाद कहा, 'यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप सपने में सोचते हैं. मैंने इस पल के बारे में कई बार सोचा था कि जब हम आईपीएल जीतें, तो मैं क्रीज पर मौजूद रहूं और विजयी रन बनाऊं. आज रात यह मुमकिन हो गया. आज का दिन हमारे लिए किसी जादुई सपने जैसा है. हम इस मैच में बेहद शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे. चेज करते समय मैं पूरी तरह सहज था और मुझे पता था कि मुझे क्या करना है.'

एलीट क्लब में शामिल हुई आरसीबी

साल 2025 में अपना पहला खिताब जीतने वाली आरसीबी अब आईपीएल इतिहास की केवल तीसरी ऐसी फ्रेंचाइजी बन गई है, जिसने लगातार दो बार (बैक-टू-बैक) ट्रॉफी जीतकर अपने खिताब को सफलतापूर्वक डिफेंड किया है. इससे पहले यह कारनामा केवल चेन्नई सुपर किंग्स (2010 और 2011) और मुंबई इंडियंस (2019 और 2020) ही कर सकी थीं. इसके साथ ही आरसीबी ने क्वालिफायर-1 जीतने वाली टीम के चैंपियन बनने के सिलसिले को लगातार 9वें सीजन में भी बरकरार रखा है.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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