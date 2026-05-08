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1110 दिनों में पहली बार विराट कोहली के साथ हुई ये अनहोनी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा

IPL 2026: महान बल्लेबाज विराट कोहली के साथ 1110 दिनों में पहली बार IPL में एक बड़ी अनहोनी हो गई है. किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि विराट कोहली ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड बनाएंगे. बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को गुरुवार को खेले गए IPL मैच में 9 रन (DLS मेथड) से हरा दिया. विराट कोहली बिना खाता खोले जीरो रन पर पवेलियन लौटे. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 08, 2026, 09:44 AM IST
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1110 दिनों में पहली बार विराट कोहली के साथ हुई ये अनहोनी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा

IPL 2026: महान बल्लेबाज विराट कोहली के साथ 1110 दिनों में पहली बार IPL में एक बड़ी अनहोनी हो गई है. किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि विराट कोहली ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड बनाएंगे. बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को गुरुवार को खेले गए IPL मैच में 9 रन (DLS मेथड) से हरा दिया. विराट कोहली बिना खाता खोले जीरो रन पर पवेलियन लौटे. विराट कोहली को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने एक बेहतरीन गेंद पर क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन भेजा.

1110 दिनों में पहली बार विराट कोहली के साथ हुई ये अनहोनी

दरअसल, विराट कोहली 1110 दिनों में पहली बार किसी IPL मैच में बिना कोई रन बनाए 'जीरो' पर आउट हुए हैं. विराट कोहली आखिरी बार 23 अप्रैल 2023 को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ एक IPL मैच में 'जीरो' पर आउट हुए थे. 1110 दिन पहले खेले गए उस मैच में, विराट कोहली को राजस्थान रॉयल्स (RR) के तत्कालीन तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने मैच की पहली ही गेंद पर आउट कर दिया था. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ गुरुवार को बनाया गया यह 'जीरो' IPL मैच में रन चेज करते हुए विराट कोहली का पहला 'डक' भी है.

किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा

विराट कोहली इससे पहले 23 अप्रैल 2017 (3301 दिन पहले) को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ कोलकाता में 'जीरो' पर आउट हुए थे. ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन तेज गेंदबाज नाथन कूल्टर-नाइल ने विराट कोहली को 'गोल्डन डक' पर पवेलियन लौटाया था. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ गुरुवार को विराट कोहली का यह 'डक' IPL में उनका 11वां 'जीरो' का स्कोर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की इस टीम के लिए IPL में सबसे ज्यादा 'जीरो' पर आउट होने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली सबसे ऊपर हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलते हुए विराट कोहली 277 IPL मैचों में 11 बार 'जीरो' पर आउट हुए हैं.

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लखनऊ ने बेंगलुरु को पीटा

वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए ग्लेन मैक्सवेल 52 IPL मैचों में 8 बार और एबी डिविलियर्स 156 IPL मैचों में 8 बार 'जीरो' पर आउट हुए हैं. बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को गुरुवार को खेले गए IPL मैच में 9 रन (DLS मेथड) से हरा दिया. बारिश के कारण इस मैच को 19-19 ओवरों का कर दिया गया था. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर में 3 विकेट खोकर 209 रन बनाए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को DLS मेथड के तहत जीत के लिए 213 रनों का रिवाइज्ड टारगेट मिला. जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 203 रन ही बना पाई. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम यह मैच 9 रन (DLS मेथड) से हार गई.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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