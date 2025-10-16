Advertisement
trendingNow12963774
Hindi Newsक्रिकेट

संन्यास की अटकलों के बीच विराट कोहली की लेटेस्ट पोस्ट ने मचाया तहलका, आलोचकों को दिया मुंहतोड़ जवाब

Virat Kohli Latest Post: संन्यास की अटकलों के बीच भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है. विराट कोहली की इस लेटेस्ट पोस्ट ने अचानक सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. विराट कोहली ने अपने आलोचकों को इशारो-इशारों में मुंहतोड़ जवाब देते हुए यह पोस्ट शेयर किया है. विराट कोहली ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'आप वास्तव में तभी असफल होते हैं, जब आप हार मानने का निर्णय ले लेते हैं.'

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 16, 2025, 11:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

संन्यास की अटकलों के बीच विराट कोहली की लेटेस्ट पोस्ट ने मचाया तहलका, आलोचकों को दिया मुंहतोड़ जवाब

Virat Kohli Latest Post: संन्यास की अटकलों के बीच भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है. विराट कोहली की इस लेटेस्ट पोस्ट ने अचानक सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. विराट कोहली ने अपनी इस पोस्ट के जरिए अपने आलोचकों को इशारो-इशारों में मुंहतोड़ जवाब दिया है. विराट कोहली ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'आप वास्तव में तभी असफल होते हैं, जब आप हार मानने का निर्णय ले लेते हैं.' विराट कोहली ने अपने मन की बात उजागर करते हुए यह साफ कर दिया है कि अब वह हार मानने वाले नहीं हैं. विराट कोहली अब वर्ल्ड कप 2027 में खेलने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे.

fallback

विराट कोहली की पोस्ट के क्या है मायने?

Add Zee News as a Preferred Source

विराट कोहली ने अपनी इस पोस्ट से यह साफ कर दिया है कि वह अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट और 2027 वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर कितने कमिटेड हैं. विराट कोहली ने अपनी इस एक पोस्ट से उन आलोचकों को करारा जवाब दिया है, जो लगातार उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की सलाह दे रहे हैं या उनके संन्यास को लेकर कयास लगा रहे हैं. विराट कोहली अभी तक 302 वनडे मैचों की 290 पारियों में 57.88 की बेहतरीन औसत से 14181 रन बना चुके हैं. विराट कोहली ने इस दौरान 51 शतक और 74 अर्धशतक जमाए हैं. विराट कोहली का वनडे इंटरनेशनल करियर में बेस्ट स्कोर 183 रन है.

भारत के महान बल्लेबाज हैं विराट कोहली

विराट कोहली ने साल 2025 में 7 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 45.83 की औसत से 275 रन बनाए हैं. विराट कोहली ने इस दौरान एक शतक और दो अर्धशतक जमाए हैं. विराट कोहली भारत के लिए पिछली बार मार्च 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान खेलते हुए नजर आए थे. विराट कोहली ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पांच मैचों में 54.50 की औसत से 218 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल था. ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में शतक और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रन बनाए थे.

विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में धमाका करने के लिए तैयार

विराट कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. अब वह सिर्फ वनडे इंटरनेशनल में ही खेलते हैं. वर्ल्ड कप 2027 में खेलने के लिए विराट कोहली कड़ी मेहनत कर रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में धमाका करने के लिए बेताब हैं. विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है. विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में 29 वनडे मैचों में 51.03 की औसत से 1,327 रन बनाए हैं. विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर वनडे इंटरनेशनल में 5 शतक और 6 अर्धशतक ठोके हैं, जिनमें नाबाद 133 रन उनका बेस्ट स्कोर है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली ने अपनी आखिरी 5 वनडे इंटरनेशनल पारियों में 54, 56, 85, 54 और 84 रन के स्कोर बनाए हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Virat Kohli

Trending news

दुनिया की नामी कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए कतारबद्ध, उद्योगपतियों से मिले CM मान
Bhagwant Mann
दुनिया की नामी कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए कतारबद्ध, उद्योगपतियों से मिले CM मान
1 नहीं, 3 सुई...जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा में दिक्कत क्या है? सरकार तैयार नहीं
Supreme Court News
1 नहीं, 3 सुई...जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा में दिक्कत क्या है? सरकार तैयार नहीं
ट्रंप कर रहे हौले-हौले गुस्‍ताखियां...राहुल ने दागा PM से सवाल- क्‍या आप डरे हुए हैं
Rahul Gandhi
ट्रंप कर रहे हौले-हौले गुस्‍ताखियां...राहुल ने दागा PM से सवाल- क्‍या आप डरे हुए हैं
200 करोड़ के घोटाले में फंसी मेयर ने पद से दिया इस्तीफा, पति गया जेल, CM का एक्‍शन
Indrani Ponvasanth
200 करोड़ के घोटाले में फंसी मेयर ने पद से दिया इस्तीफा, पति गया जेल, CM का एक्‍शन
आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ की सौगात, आज पीएम करेंगे शुभारंभ, कहां खर्च होगा पैसा?
PM Modi
आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ की सौगात, आज पीएम करेंगे शुभारंभ, कहां खर्च होगा पैसा?
पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश
Lalu Prasad Yadav
पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश
तमिलनाडु सरकार ने हिंदी भाषा पर लगाया बैन! फिल्म-होर्डिग किसी में नहीं दिखेगी Hindi?
MK Stalin
तमिलनाडु सरकार ने हिंदी भाषा पर लगाया बैन! फिल्म-होर्डिग किसी में नहीं दिखेगी Hindi?
भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
IMD
भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
biggest dam in India
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
Self-reliant Bharat
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट