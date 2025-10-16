संन्यास की अटकलों के बीच विराट कोहली की लेटेस्ट पोस्ट ने मचाया तहलका, आलोचकों को दिया मुंहतोड़ जवाब

Virat Kohli Latest Post: संन्यास की अटकलों के बीच भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है. विराट कोहली की इस लेटेस्ट पोस्ट ने अचानक सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. विराट कोहली ने अपनी इस पोस्ट के जरिए अपने आलोचकों को इशारो-इशारों में मुंहतोड़ जवाब दिया है. विराट कोहली ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'आप वास्तव में तभी असफल होते हैं, जब आप हार मानने का निर्णय ले लेते हैं.' विराट कोहली ने अपने मन की बात उजागर करते हुए यह साफ कर दिया है कि अब वह हार मानने वाले नहीं हैं. विराट कोहली अब वर्ल्ड कप 2027 में खेलने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे.

विराट कोहली की पोस्ट के क्या है मायने?

विराट कोहली ने अपनी इस पोस्ट से यह साफ कर दिया है कि वह अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट और 2027 वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर कितने कमिटेड हैं. विराट कोहली ने अपनी इस एक पोस्ट से उन आलोचकों को करारा जवाब दिया है, जो लगातार उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की सलाह दे रहे हैं या उनके संन्यास को लेकर कयास लगा रहे हैं. विराट कोहली अभी तक 302 वनडे मैचों की 290 पारियों में 57.88 की बेहतरीन औसत से 14181 रन बना चुके हैं. विराट कोहली ने इस दौरान 51 शतक और 74 अर्धशतक जमाए हैं. विराट कोहली का वनडे इंटरनेशनल करियर में बेस्ट स्कोर 183 रन है.

भारत के महान बल्लेबाज हैं विराट कोहली

विराट कोहली ने साल 2025 में 7 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 45.83 की औसत से 275 रन बनाए हैं. विराट कोहली ने इस दौरान एक शतक और दो अर्धशतक जमाए हैं. विराट कोहली भारत के लिए पिछली बार मार्च 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान खेलते हुए नजर आए थे. विराट कोहली ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पांच मैचों में 54.50 की औसत से 218 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल था. ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में शतक और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रन बनाए थे.

विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में धमाका करने के लिए तैयार

विराट कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. अब वह सिर्फ वनडे इंटरनेशनल में ही खेलते हैं. वर्ल्ड कप 2027 में खेलने के लिए विराट कोहली कड़ी मेहनत कर रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में धमाका करने के लिए बेताब हैं. विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है. विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में 29 वनडे मैचों में 51.03 की औसत से 1,327 रन बनाए हैं. विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर वनडे इंटरनेशनल में 5 शतक और 6 अर्धशतक ठोके हैं, जिनमें नाबाद 133 रन उनका बेस्ट स्कोर है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली ने अपनी आखिरी 5 वनडे इंटरनेशनल पारियों में 54, 56, 85, 54 और 84 रन के स्कोर बनाए हैं.