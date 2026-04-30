VIDEO: विराट कोहली ने खोया आपा... पाटीदार के विकेट पर खड़ा किया बखेड़ा, अंपायर पर भड़के

RCB vs GT: आईपीएल 2026 के 42वां मुकाबला आरसीबी और गुजरात के बीच खेला गया. इस मुकाबले में न सिर्फ विराट कोहली फ्लॉप दिखे बल्कि आरसीबी की टीम भी ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आई. टीम की नाजुक बल्लेबाजी के बीच विराट कोहली का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कोहली का गुस्सा सातवें आसमान पर नजर आया. उन्होंने आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार के विकेट पर बखेड़ा खड़ा कर दिया, कोहली के गुस्से का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

डगआउट में खराब हुआ माहौल

गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. आरसीबी की टीम मुश्किल में नजर आई क्योंकि टीम की बल्लेबाजी नाजुक थी. विराट कोहली 28 रन बनाकर आउट हो गए. पडिक्कल ने मोर्चा संभाला और 40 रन की पारी खेली. रजत पाटीदार उनका साथ दे रहे थे, लेकिन एक शॉट पर उनका कैच जेसन होल्डर ने लपका और ये फैसला विवादित साबित हुआ.

होल्डर ने लपका था शानदार कैच

रजत पाटीदार ने लेग साइड पर एक शॉट खेला लेकिन संतुलन खो बैठे, गेंद काफी ऊंचाई पर गई. जेसन होल्डर चेज करते हुए गेंद तक पहुंचे और शानदार कैच लपका. अंपायर ने इसे आउट करार दिया, लेकिन जब कैच दोबारा से चेक किया गया तो होल्डर के हाथ में गेंद जमीन में छूती नजर आई. अंपायर ने इसे आउट दिया लेकिन कोहली आगबबूला हो गए. उन्होंने मैदान के बाहर अंपायर से बहस भी की, जिसका वीडियो वायरल हो चुका है.

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जैसे-तैसे 150+ पहुंची आरसीबी

आरसीबी की टीम देवदत्त पडिक्कल की 40 रन की पारी की बदौलत 155 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब हुई. वह टीम के टॉप स्कोरर रहे. अंत में भुवनेश्वर ने 15, शेफर्ड ने 17 और वेंकटेश अय्यर ने 12 रन की पारी खेलकर इस टारगेट तक टीम को पहुंचाने में योगदान दिया. गुजरात की टीम को जीत के लिए 156 रन की दरकार है. जितेश शर्मा, टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या पूरी तरह से फ्लॉप रहे और दहाई का आंकड़ा पार करने में भी कामयाब नहीं हुए.