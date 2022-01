Virat Kohli ने दूसरे टेस्ट के लिए बनाया तगड़ा प्लान, इस तरह देंगे दक्षिण अफ्रीका को पटखनी

सेंचुरियन: दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ सीरीज का पहला टेस्ट जीतने के बाद टीम इंडिया (Team India) के हौंसले बुलंद हैं. अब विराट कोहली (Virat Kohli) जोहानिसबर्ग (Johannesburg) के वांडरर्स स्टेडियम (Wanderers Stadium) में जीत का प्लान बना लिया है. वो मेजबानों पर मनोवैज्ञानिक दबाव के जरिए पटखनी देना चाहते हैं.

भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने कहा कि उनकी टीम किसी भी मौके पर टेस्ट मैच जीत सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में सुपरस्पोर्ट पार्क (SuperSport Park) में मिली जीत से भारतीय टीम क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में 'ऑलराउंडर टीम' बन गई है.



सेंचुरियन में भारत की पहली टेस्ट जीत

भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका (South Africa) को सुपरस्पोर्ट पार्क में पहली बार हराया है. विराट कोहली ने बीसीसीआई डॉट टीवी के हवाले से कहा, 'दक्षिण अफ्रीका में किसी भी वेन्यू पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं है और सेंचुरियन (Centurion) में बल्लेबाजी करना सबसे मुश्किल था.'

जीत का फायदा उठाएंगे विराट

विराट कोहली (Virat Kohli) ने कहा, 'हमने टेस्ट को 4 दिनों में जीत लिया, ये इस बात का सबूत है कि हम आज सबसे मजबूत टीमों में से एक हैं. हम सिर्फ मौके की तलाश में थे जिससे मैच जीत सकें, हम अब किसी भी स्तर के मैच में इसका फायदा उठाएंगे.'

