टीम इंडिया में कौन है 'तेरे नाम' का सलमान? जिसे देख विराट कोहली ने किया 'लगन लगी' वाला डांस, VIDEO मचा रहा धमाल

Virat Kohli Dance: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुए पहले वनडे के बाद सोशल मीडिया पर विराट कोहली छाए हुए हैं. हर तरफ बस 'किंग' कोहली के चर्चे हैं. स्टार बल्लेबाज ने रांची में खेले गए ODI में 135 रनों की शानदार पारी खेली और अपने वनडे इंटरनेशनल का 52वां शतक जड़कर इतिहास रच दिया. इस बीच विराट कोहली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है, जिसमें वो टीम इंडिया के युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल का बीच मैदान पर मजाक उड़ा रहे हैं.

ये दिलचस्प नजारा साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए मैच शुरू होने से ठीक पहले देखने को मिला. जब दोनों टीमें नेशनल एंथम के लिए मैदान पर उतरने वाली थी, तब विराट कोहली ने यशस्वी जायसवाल के मजे ले लिए. वो बाउंड्री लाइन के पास फिल्म तेरे नाम के गाने पर डांस करते दिखे.

कोहली ने उड़ाया जायसवाल का मजाक

दरअसल, यशस्वी जायसवाल इन दिनों अपने बाल बढ़ाने में लगे हैं. उनकी हेयरस्टाइल देख विराट कोहली मजे लेने से पीछे नहीं हटे. उन्हें अचानक 'तेरे नाम' और सलमान खान का फेमस 'तुझसे मेरी लगन लगी' गाना याद आ गया और वो यशस्वी के सामने इस सॉन्ग का डांस स्टेप कर उन्हें चिढ़ाते दिखे. कोहली का ये अंदाज देख वहां खड़े बाकी खिलाड़ी भी ठहाका लगाने लगे और यशस्वी जायसवाल का जमकर मजाक उड़ाया. मैच से पहले हुए इस मजाकिया मोमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 1, 2025

वापसी मैच में फेल हुए यशस्वी जायसवाल

युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को लंबे समय बाद उनके करियर का दूसरा ODI खेलने का मौका मिला. शुभमन गिल की अनुपस्थिति में वो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने उतरे लेकिन कुछ अच्छे शॉट्स खेलने के बाद आउट हो गए. साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में यशस्वी सिर्फ 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. छोटी पारी के दौरान उन्होंने दो चौके और एक छक्का लगाया. बुधवार, 3 दिसंबर को रायपुर में होने वाले दूसरे मैच में स्टार खिलाड़ी से बड़ी पारी की उम्मीद होगी.

IND vs SA: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे कब और कहां?

रांची में विराट कोहली के शानदार शतक और कुलदीप यादव की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया. तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज में टीम इंडिया फिलहाल 1-0 से आगे है. भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा ODI बुधवार, 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर में खेला जाएगा.

ये भी पढ़ें: जान जोखिम में डाल स्टैंड से लगाई छलांग... फिर दो बार गिरा, विराट कोहली के जबरा फैन का ये VIDEO होश उड़ा देगा