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Hindi Newsक्रिकेटविराट कोहली ने हिलाई रिकॉर्ड बुक, IPL में सिक्स की ट्रिपल सेंचुरी ठोकने वाले बने तीसरे खिलाड़ी, 2 और कौन?

विराट कोहली ने हिलाई रिकॉर्ड बुक, IPL में सिक्स की 'ट्रिपल सेंचुरी' ठोकने वाले बने तीसरे खिलाड़ी, 2 और कौन?

Virat Kohli 300 Sixes in IPL: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. 'किंग' कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में एक छक्का जड़कर इतिहास रच दिया. वो IPL के इतिहास में सिक्स की 'ट्रिपल सेंचुरी' ठोकने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 24, 2026, 10:14 PM IST
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विराट कोहली ने हिलाई रिकॉर्ड बुक, IPL में सिक्स की 'ट्रिपल सेंचुरी' ठोकने वाले बने तीसरे खिलाड़ी, 2 और कौन?

Virat Kohli 300 Sixes in IPL: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. 'किंग' कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में एक छक्का जड़कर इतिहास रच दिया. वो IPL के इतिहास में सिक्स की 'ट्रिपल सेंचुरी' ठोकने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले वेस्टइंडीज के पूर्व धुरंधर क्रिस गेल और मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ये बड़ा कारनामा किया था. 

विराट कोहली आईपीएल में किसी एक फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलते हुए 300 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं. वो मेगा इवेंट की शुरुआत से ही RCB के साथ हैं. रोहित शर्मा ने डेक्कन चार्जर्स और मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए 300 छक्के का आंकड़ा क्रॉस किया, जबकि क्रिस गेल ने केकेआर, आरसीबी और पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए सिक्स का तिहरा शतक ठोका.

IPL में 300 या इससे अधिक छक्के मारने वाले खिलाड़ी

क्रिस गेल- 357 सिक्स
रोहित शर्मा- 310 सिक्स
विराट कोहली- 300 सिक्स*

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IPL में सबसे अधिक सिक्स जड़ने वाले टॉप-10 खिलाड़ी

क्रिस गेल: 357
रोहित शर्मा: 310
विराट कोहली: 300
एमएस धोनी: 264
एबी डीविलियर्स: 251
डेविड वॉर्नर: 236
आंद्रे रसेल: 223
कीरोन पोलार्ड: 223
संजू सैमसन: 219
केएल राहुल: 218

चौकों की रेस में सबसे आगे कौन?

आईपीएल में सबसे अधिक छक्के जड़ने की रेस में अभी भी 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल सबसे आगे हैं. वहीं, चौकों के मामले में विराट कोहली टॉप पर मौजूद हैं. गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में उन्होंने अपने आईपीएल करियर में 800 चौके भी पूरे कर लिए. ये कारनामा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

IPL में सबसे अधिक चौके जड़ने वाले टॉप-5 खिलाड़ी

विराट कोहली: 800*
शिखर धवन: 768
डेविड वॉर्नर: 663
रोहित शर्मा: 653
अजिंक्य रहाणे: 522

IPL में सबसे अधिक रन बनाने वाले टॉप-5 खिलाड़ी

इंडियन प्रीमियम लीग के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी 'किंग' कोहली के नाम दर्ज है. आरसीबी के स्टार बल्लेबाज ने अब तक 273 मैचों में 8,908 रन (इस मैच से पहले तक) बनाए हैं. दूसरे नंबर पर उनके साथी रोहित शर्मा (7,183 रन) और तीसरे पर शिखर धवन (6,769 रन) हैं.

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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