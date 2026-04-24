विराट कोहली ने हिलाई रिकॉर्ड बुक, IPL में सिक्स की 'ट्रिपल सेंचुरी' ठोकने वाले बने तीसरे खिलाड़ी, 2 और कौन?

Virat Kohli 300 Sixes in IPL: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. 'किंग' कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में एक छक्का जड़कर इतिहास रच दिया. वो IPL के इतिहास में सिक्स की 'ट्रिपल सेंचुरी' ठोकने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं.
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Virat Kohli 300 Sixes in IPL: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. 'किंग' कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में एक छक्का जड़कर इतिहास रच दिया. वो IPL के इतिहास में सिक्स की 'ट्रिपल सेंचुरी' ठोकने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले वेस्टइंडीज के पूर्व धुरंधर क्रिस गेल और मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ये बड़ा कारनामा किया था.
विराट कोहली आईपीएल में किसी एक फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलते हुए 300 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं. वो मेगा इवेंट की शुरुआत से ही RCB के साथ हैं. रोहित शर्मा ने डेक्कन चार्जर्स और मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए 300 छक्के का आंकड़ा क्रॉस किया, जबकि क्रिस गेल ने केकेआर, आरसीबी और पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए सिक्स का तिहरा शतक ठोका.
क्रिस गेल- 357 सिक्स
रोहित शर्मा- 310 सिक्स
विराट कोहली- 300 सिक्स*
क्रिस गेल: 357
रोहित शर्मा: 310
विराट कोहली: 300
एमएस धोनी: 264
एबी डीविलियर्स: 251
डेविड वॉर्नर: 236
आंद्रे रसेल: 223
कीरोन पोलार्ड: 223
संजू सैमसन: 219
केएल राहुल: 218
आईपीएल में सबसे अधिक छक्के जड़ने की रेस में अभी भी 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल सबसे आगे हैं. वहीं, चौकों के मामले में विराट कोहली टॉप पर मौजूद हैं. गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में उन्होंने अपने आईपीएल करियर में 800 चौके भी पूरे कर लिए. ये कारनामा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं.
विराट कोहली: 800*
शिखर धवन: 768
डेविड वॉर्नर: 663
रोहित शर्मा: 653
अजिंक्य रहाणे: 522
इंडियन प्रीमियम लीग के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी 'किंग' कोहली के नाम दर्ज है. आरसीबी के स्टार बल्लेबाज ने अब तक 273 मैचों में 8,908 रन (इस मैच से पहले तक) बनाए हैं. दूसरे नंबर पर उनके साथी रोहित शर्मा (7,183 रन) और तीसरे पर शिखर धवन (6,769 रन) हैं.