टीम इंडिया पर 'विराट' संकट, कोहली इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज से भी हो सकते हैं बाहर, कितनी गंभीर है चोट?

Virat Kohli Injury Update: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोहली चोट के चलते इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं.
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Virat Kohli Injury Update: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. आईपीएल 2026 के फाइनल में शानदार पारी खेलकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने में अहम किरदार निभाने वाले कोहली फिलहाल चोटिल हैं. हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण वो अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की ODI सीरीज से बाहर हो गए हैं. फैंस ने ये उम्मीद की थी कि वो 10-15 दिनों में फिट हो जाएंगे, लेकिन कोहली की इंजरी ज्यादा गंभीर है, जिसकी वजह से टीम इंडिया पर 'विराट' संकट आ गया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली चोट के चलते इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं.
टाइम्स ऑफ इंडिया को एक सूत्र ने जानकारी देते हुए बताया कि विराट कोहली की हैमस्ट्रिंग में चोट आई है. इस चोट के लिए सर्जरी की आवश्यकता नहीं होगी. ठीक होने में लगभग छह सप्ताह का समय लगेगा, जिसमें बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पुनर्वास भी शामिल है. उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में कार्यरत प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. दिनशॉ परदीवाला से टेली-कंसल्टेशन किया, जिन्होंने उनके एमआरआई स्कैन की समीक्षा की.
अगले साल साउथ अफ्रीका और जिम्बॉब्वे में 50-ओवर वर्ल्ड कप का आयोजन होना है. इस लिहाज से देखें तो शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया की तैयारी शुरू हो चुकी है. विराट कोहली और रोहित शर्मा ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि दोनों 2027 वर्ल्ड कप में खेलना चाहते हैं. भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एकदिवसीय सीरीज का आगाज 14 जुलाई से होगा. दूसरा मैच 16 जुलाई और तीसरा ODI 19 जुलाई को होगा.
भारत-इंग्लैंड पहला वनडे: 14 जुलाई, बर्मिंघम
भारत-इंग्लैंड दूसरा वनडे: 16 जुलाई, कार्डिफ
भारत-इंग्लैंड तीसरा वनडे: 19 जुलाई, लंदन
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