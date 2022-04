Virat Kohli: यदि South Africa के खिलाफ नहीं खेलेंगे कोहली, तो ये प्लेयर नंबर 3 पर उतरने का बड़ा दावेदार!

If Virat Kohli not play against SA Shreyas Iyer: विराट कोहली काफी लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं. ऐसे में विराट कोहली (Virat Kohli) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. विराट कोहली (Virat Kohli) जून में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज से बाहर रह सकते हैं. यदि कोहली को बाहर किया जाता है, तो उनकी जगह एक स्टार प्लेयर उतर सकता है.

कोहली की जगह खेल सकता है ये प्लेयर

यदि विराट कोहली (Virat Kohli) साउथ अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ नहीं खेलते हैं, तो उनकी जगह नंबर तीन पर श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को उतारा जा सकता है. अय्यर बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. अय्यर आईपीएल में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. IPL 2022 में श्रेयस अय्यर ने 8 मैचों में 248 रन बनाए हैं. वह केकेआर टीम की कप्तानी भी संभाल रहे हैं. अय्यर के पास वह कला है कि वो विकेट पर टिककर बल्लेबाजी कर सकें. ऐसे में श्रेयस अय्यर विराट कोहली की जगह लेने के सबसे बड़े दावेदार हैं.

श्रीलंका के खिलाफ मिला था मौका

श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को विराट कोहली की जगह श्रीलंका सीरीज में जगह मिली थी. उस सीरीज में अय्यर ने मौके को दोनों हाथों से भुनाया. श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में श्रेयस अय्यर ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड 204 रन ठोक डाले. इस दौरान अय्यर ने लगातार तीन अर्धशतक जड़ दिए. श्रेयस अय्यर को टी20 सीरीज में कुल 204 रन ठोकने के लिए 'मैन ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड मिला था.

भारत के लिए खेले तीनों ही फॉर्मेट

श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने भारत के लिए तीनों ही फॉर्मेट में क्रिकेट खेला है. पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपने बल्ले के दम पर टीम इंडिया में अपना एक अलग ही मुकाम बना लिया है. श्रेयस अय्यर भारत के लिए 4 टेस्ट, 26 ODI और 36 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. टेस्ट और ODI में श्रेयस अय्यर के नाम 1-1 शतक है. वह तीनों ही फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाजी क्रम की अहम कड़ी बन गए हैं.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगी सीरीज

ऑस्ट्रेलिया (Australia) में इस साल टी20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन होना है. इसकी तैयारी के लिए भारतीय टीम आईपीएल (IPL) के बाद घर में 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. यह टी20 सीरीज 9 जून से 19 जून तक खेली जानी है.