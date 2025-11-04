Advertisement
trendingNow12988770
Hindi Newsक्रिकेट

सचिन के रिकॉर्ड के साथ बर्थडे सेलीब्रेशन... विराट कोहली की यादगार पारी, सिर्फ 3 भारतीय कर पाए ये कारनामा

Virat Kohli Birthday: टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली टी20 और टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद कई हफ्तों तक क्रिकेट से दूर रहते हैं. 5 नवंबर को विराट 37 साल के हो जाएंगे. उनके 37वें जन्मदिन पर हम आपको कोहली की उस यादगार पारी के बारे में बताने जा रहे हैं जब उन्होंने महान सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी के साथ बर्थडे सेलीब्रेट किया था. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 04, 2025, 09:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Virat Kohli
Virat Kohli

Virat Kohli Birthday: टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली टी20 और टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद कई हफ्तों तक क्रिकेट से दूर रहते हैं. 5 नवंबर को विराट 37 साल के हो जाएंगे. कोहली के हर जन्मदिन पर उनके अविश्सनीय आंकड़ों की बात होती है, लेकिन हम आपको उनके 37वें जन्मदिन पर उस यादगार पारी के बारे में बताएंगे जो उन्होंने अपने जन्मदिन पर ही खेली थी. उन्होंने अपना जन्मदिन महान सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी के साथ बर्थडे सेलीब्रेट किया था. 

पिछला बर्थडे नहीं था खास

विराट कोहली के पिछले बर्थडे की बात करें तो उनके लिए यह खास नहीं रहा. उसी दौरान भारत को घर में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन उनका 35वां जन्मदिन सबसे खास रहा. जब उन्होंने अपने आइडल सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा वनडे शतकों के ऑल-टाइम रिकॉर्ड की बराबरी की.

Add Zee News as a Preferred Source

विराट के बल्ले से आया था खास शतक

विराट ने अपने 35वें जन्मदिन पर 49वां शतक ठोका था. उन्होंने यह कारनामा वर्ल्ड कप 2023 में किया था. इससे पहले कोहली वनडे वर्ल्ड कप में अपना 49वां शतक लगाने के दो पिछले मौके चूक गए थे. धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ 95 रन पर आउट हो गए थे और फिर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ 88 रन पर आउट हो गए थे. लेकिन ये यादगार सेंचुरी बर्थडे के खास मौके पर लिखी थी.

ये भी पढे़ं.. हारिस पर 2 मैच का बैन.. सूर्या पर भी जुर्माना, IND-PAK मैच की सजाओं का ICC ने किया ऐलान

रिकॉर्ड टूटने पर मौजूद थे सचिन

ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लीग मैच में कोहली के बल्ले से 49वां शतक आया था. विराट कोहली सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के बाद अपने जन्मदिन पर वनडे शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए थे. भारत की यह लगातार 8वीं जीत थी. इसके 10 दिन बाद ही विराट कोहली ने अपने आइडल सचिन तेंदुलकर के इस महारिकॉर्ड को ध्वस्त किया. उन्होंने 50 वनडे शतक लगाते ही सचिन की तरफ देखकर सिर झुकाया. स्टैंड्स में मौजूद तेंदुलकर भी उनकी इस पारी को दिल से सेलीब्रेट करते दिखे. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Virat Kohli

Trending news

महाराष्ट्र में मछुआरों को मिला किसान का दर्जा, पूरे देश में लागू हो सकता है मॉडल !
Maharashtra news
महाराष्ट्र में मछुआरों को मिला किसान का दर्जा, पूरे देश में लागू हो सकता है मॉडल !
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
Maharashtra
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
jammu kashmir news
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
Shivaji killed Mughal Ruler afzal khan
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
Sir
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
teacher viral video
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
akasa airlines
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
Shashi Tharoor
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
Manoj Pandian
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
SURAT
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी