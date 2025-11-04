सचिन के रिकॉर्ड के साथ बर्थडे सेलीब्रेशन... विराट कोहली की यादगार पारी, सिर्फ 3 भारतीय कर पाए ये कारनामा

Virat Kohli Birthday: टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली टी20 और टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद कई हफ्तों तक क्रिकेट से दूर रहते हैं. 5 नवंबर को विराट 37 साल के हो जाएंगे. कोहली के हर जन्मदिन पर उनके अविश्सनीय आंकड़ों की बात होती है, लेकिन हम आपको उनके 37वें जन्मदिन पर उस यादगार पारी के बारे में बताएंगे जो उन्होंने अपने जन्मदिन पर ही खेली थी. उन्होंने अपना जन्मदिन महान सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी के साथ बर्थडे सेलीब्रेट किया था.

पिछला बर्थडे नहीं था खास

विराट कोहली के पिछले बर्थडे की बात करें तो उनके लिए यह खास नहीं रहा. उसी दौरान भारत को घर में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन उनका 35वां जन्मदिन सबसे खास रहा. जब उन्होंने अपने आइडल सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा वनडे शतकों के ऑल-टाइम रिकॉर्ड की बराबरी की.

विराट के बल्ले से आया था खास शतक

विराट ने अपने 35वें जन्मदिन पर 49वां शतक ठोका था. उन्होंने यह कारनामा वर्ल्ड कप 2023 में किया था. इससे पहले कोहली वनडे वर्ल्ड कप में अपना 49वां शतक लगाने के दो पिछले मौके चूक गए थे. धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ 95 रन पर आउट हो गए थे और फिर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ 88 रन पर आउट हो गए थे. लेकिन ये यादगार सेंचुरी बर्थडे के खास मौके पर लिखी थी.

रिकॉर्ड टूटने पर मौजूद थे सचिन

ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लीग मैच में कोहली के बल्ले से 49वां शतक आया था. विराट कोहली सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के बाद अपने जन्मदिन पर वनडे शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए थे. भारत की यह लगातार 8वीं जीत थी. इसके 10 दिन बाद ही विराट कोहली ने अपने आइडल सचिन तेंदुलकर के इस महारिकॉर्ड को ध्वस्त किया. उन्होंने 50 वनडे शतक लगाते ही सचिन की तरफ देखकर सिर झुकाया. स्टैंड्स में मौजूद तेंदुलकर भी उनकी इस पारी को दिल से सेलीब्रेट करते दिखे.