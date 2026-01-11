Virat Kohli: बेटी के जन्मदिन पर विराट कोहली ने बल्ले से की पार्टी, शतक से चूके मगर तोड़ा सचिन-संगाकारा का रिकॉर्ड

Virat Kohli: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने साल 2026 का आगाज धमाकेदार अंदाज से किया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 'विराट' रूप अपनाते हुए 'किंग' कोहली ने ODI करियर का 77वां अर्धशतक ठोका. खास बात ये है कि आज यानी 11 जनवरी, 2025 को विराट कोहली की बेटी का जन्मदिन है. इस मौके पर फैंस कोहली से एक और शतक की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लगी. विराट कोहली 93 रन बनाकर आउट हो गए. शानदार पारी के दौरान उन्होंने पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और कुमार संगाकारा के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया.

बेटी के जन्मदिन पर विराट कोहली का धमाका

न्यूजीलैंड के खिलाफ ये एकदिवसीय मैच विराट कोहली के लिए कई मायनों में खास रहा. सबसे पहले तो उन्होंने साल 2026 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज से की. वहीं, बेटी वामिका के 5वें जन्मदिन पर उन्होंने 93 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इसके अलावा उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 28000 रनों का पहाड़ भी चढ़ लिया. इस मुकाम पर पहुंचने वाले वो दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने. इससे पहले भारत के पूर्व महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगाकारा ने ये कारनामा किया था. हालांकि, विराट कोहली 28000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया.

कोहली ने संगाकारा को छोड़ा पीछे

28000 रनों का महा कीर्तिमान रचने के अलावा विराट कोहली ने 93 रनों की पारी के दौरान श्रीलंका के पुव धुरंधर कुमार संगाकारा के एक और बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया. वो सचिन तेंदुलकर के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. संगाकारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 594 मैचों में 28016 रन बनाए थे. टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अब इस आंकड़े को क्रॉस कर चुके हैं.