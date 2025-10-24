VIDEO: डबल डक बेअसर... फैंस ने कोहली को ऐसा घेरा जैसे ठोका हो शतक, फीके पड़ गए बाकी स्टार

Virat Kohli: टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली की टीम इंडिया में वापसी पूरी तरह से फीकी है. 224 दिन बाद लौटे विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में 2 पारियों में अभी तक खाता भी नहीं खोल पाए हैं. लेकिन सिडनी एयरपोर्ट पर उनके डबल डक बेअसर नजर आए. आमतौर पर एक के बाद एक डक होने के बाद प्लेयर्स की आलोचना होती है या कई लोग सीख देते हैं, लेकिन कोहली को फैंस ने ऐसा घेरा जैसे वह शतक ठोककर आ रहे हों.

25 अक्टूबर को आखिरी मैच

भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है. टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने पहले पर्थ में मात दी और इसके बाद एडिलेड में भी एकतरफा जीत दर्ज कर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली. अब भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें तीसरा और आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी में खेलेगी. लगातार दो मैच में फ्लॉप होने के बाद भी विराट को देखने के लिए दुनियाभर के फैंस बेताब हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सिडनी पहुंची टीम इंडिया

शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम तीसरे मैच में क्लीन स्वीप के दाग से बचना चाहेगी. तैयारी के लिए टीम इंडिया सिडनी पहुंची. एयरपोर्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय प्लेयर्स एक साथ दिख रहे हैं. विराट कोहली को देखते ही फैंस ने उन्हें घेर लिया. फैंस की होड़ के बीच कोहली ऑटोग्राफ और सेल्फी के लिए रुके. बाकी प्लेयर्स पास से जाते नजर आए लेकिन फैंस ने कोहली के आगे उन्हें जाने दिया.

ये भी पढे़ं.. मोहसिन नकवी का बड़ा कदम... पाकिस्तान के कप्तान कर दिया प्रमोशन! कैप्टेंसी के साथ शान मसूद को मिला ये जिम्मा

सिडनी में कैसा है रिकॉर्ड ?

विराट कोहली का रिकॉर्ड एडिलेड में हमेशा शानदार रहा फिर चाहे बात वनडे फॉर्मेट की हो या फिर टेस्ट की. लेकिन इसके बावजूद अपने फेरवेट स्टेडियम में कोहली का खाता नहीं खुला. बात करें सिडनी की तो यहां कोहली के आंकड़े अच्छे नहीं हैं. विराट ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 7 वनडे मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 25 से कम औसत से 146 रन ही ठोके हैं और महज एक फिफ्टी उनके नाम दर्ज है. अब देखना दिलचस्प होगा कि कोहली आखिरी मैच में किस अंदाज में दिखते हैं.