विराट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में रचा इतिहास, पोंटिंग और सचिन भी कोहली के इस महारिकॉर्ड से बहुत पीछे

Virat Kohli Record: विराट कोहली के शतक के दम पर भारत ने साउथ अफ्रीका को रांची में खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में 17 रन से हरा दिया. टीम इंडिया ने इसी के साथ ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली ने इस मैच में अपने पुराने दिनों की याद ताजा करते हुए बेहतरीन शतक ठोका है. विराट कोहली ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर का 52वां और ओवरऑल इंटरनेशनल करियर का 83वां शतक ठोका है.

विराट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में रचा इतिहास

विराट कोहली ने इस मैच में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई. विराट कोहली ने 120 गेंदों पर 135 रन बनाए. विराट कोहली ने 112.50 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 11 चौके और 7 छक्के लगाए. इसी के साथ ही विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐतिहासिक कारनामा किया है. विराट कोहली ने अपने देश की जीत में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक लगाए हैं. विराट कोहली ने भारत की जीत में कुल 59 शतक लगाए हैं.

पोंटिंग और सचिन भी कोहली के इस महारिकॉर्ड से बहुत पीछे

विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने देश की जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के टॉप बल्लेबाज हैं. विराट कोहली के बाद इस लिस्ट में महान बल्लेबाज रिकी पोंटिंग और सचिन तेंदुलकर का नाम आता है. रिकी पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया की जीत में कुल 55 इंटरनेशनल शतक लगाए हैं. वहीं, सचिन तेंदुलकर ने भारत की जीत में 53 इंटरनेशनल शतक लगाए हैं. विराट कोहली को रांची में बेहतरीन शतक के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड मिला है. विराट कोहली ने इसी के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में 70वीं बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब जीता है.

अपने देश की जीत में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक

1. विराट कोहली (भारत) - 59 शतक

2. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 55 शतक

3. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 53 शतक

4. रोहित शर्मा (भारत) - 41 शतक

5. हाशिम अमला (साउथ अफ्रीका) - 40 शतक

विराट कोहली के शतक से जीता भारत

भारतीय क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को रांची में खेले गए पहले वनडे में 17 रन से हराकर 3 तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 349 रन बनाए थे. विराट कोहली ने शतक लगाते हुए 135 रन की पारी खेली. वनडे में विराट का यह 52वां शतक था. रोहित शर्मा ने 57 और कप्तान केएल राहुल ने 60 रन की पारी खेली. रवींद्र जडेजा ने 32 रन बनाए. साउथ अफ्रीका के लिए मार्को जानसेन, नांद्रे बर्गर, कॉर्बिन बोश और बार्टमैन ने 2-2 विकेट लिए.

3 दिसंबर को रायपुर में दूसरा वनडे

जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 49.2 ओवर में 332 रन पर सिमट गई और 17 रन से मैच हार गई. भारतीय टीम की तरफ से कुलदीप यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे. कुलदीप ने 10 ओवर में 68 रन देकर 4 विकेट लिए. हर्षित राणा ने 10 ओवर में 65 रन देकर 3 और अर्शदीप सिंह ने 10 ओवर में 64 रन देकर 2 विकेट लिए. जीत के साथ भारत सीरीज में 1-0 से आगे हो गया है. दूसरा वनडे रायपुर में 3 दिसंबर को खेला जाएगा.