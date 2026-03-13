IPL 2026: Virat Kohli की गद्दी पर इस अंग्रेज की नजर... खतरे में सबसे बड़ा महारिकॉर्ड, इतिहास बदल पाएगा शुभमन गिल का ये ब्रह्मास्त्र?

Advertisement
Virat Kohli most IPL centuries record: आईपीएल 2026 में कई रिकॉर्ड बनना और टूटना तय हैं. इस बार विराट कोहली का एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड खतरे में रहेगा, क्योंकि इंग्लैंड टीम का एक स्टार बैटर कोहली की बादशाहत खत्म करने की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है. 

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 13, 2026, 11:22 AM IST
Virat Kohli most IPL centuries record: आईपीएल 2026 का मंच तैयार है. एक ट्रॉफी के लिए 10 टीमों के बीच लड़ाई होगी. 19वें सीजन की यह जंग सिर्फ टीमों के बीच नहीं, बल्कि दुनिया के दो दिग्गज बल्लेबाजों के बीच 'नंबर-1' की कुर्सी को लेकर भी है. विराट कोहली, जिन्हें रनों का अंबार लगाने की आदत है, उनका एक किला अब ढहने की कगार पर है. ये किला कोई और नहीं बल्कि गुजरात टाइटंस का वो खूंखार बल्लेबाज ढहा सकता है, जिसे कप्तान शुभमन गिल का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है. आखिर ये खिलाड़ी है कौन और यहां किस किले को ढहाने की बात हो रही है, आइए डिटेल में जानते हैं.

विराट कोहली के किले से मतलब उनका आईपीएल में सबसे ज्यादा शतकों का महारिकॉर्ड  है, जिसके बेताज बादशाह फिलहाल कोहली हैं,  लेकिन आईपीएल 2026 में उनके इस रिकॉर्ड पर संकट के बादल मंडरा चुके हैं, क्योंकि कोहली की गद्दी पर इंग्लैंड के एक विस्फोटक ओपनर की नजर है. अगर उसका बल्ला चल गया तो विराट की बादशाहत खत्म हो सकती है. ये कोई और नहीं बल्कि जोस बटलर हैं.

कितने शतकों की है जरूरत?

आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड खतरे में है. कोहली के नाम कुल 8 शतक हैं, जबकि बटलर 7 शतकों के साथ ठीक उनसे पीछे हैं. अगर बटलर ने अगले सीजन में 2 शतक मार दिए तो वह इस लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बैटर बन जाएंगे. यह रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि कोहली भी आईपीएल 2026 में खेलेंगे. वह भी शतकों की बारिश करना चाहेंगे. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या बटलर इस महारिकॉर्ड के बेताज बादशाह बन पाएंगे या नहीं.

कोहली और बटलर ने आईपीएल में कितने रन बनाए?

जोस बटलर की सबसे बड़ी ताकत उनकी कंसिस्टेंसी है. आईपीएल करियर में 121 मैचों में 40.00 की औसत के साथ वह 4120 रन बना चुके हैं. उनका स्ट्राइक रेट विपक्षी गेंदबाजों की नींद उड़ाने के लिए काफी है. वहीं कोहली ने 2008 से अब तक 267 मैच खेलकर 8661 रन बनाए हैं, जिसमें 63 अर्धशतक और 8 सेंचुरी शामिल हैं. इस बार बटलर गुजरात टाइटंस (GT) के लिए खेलेंगे और नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसी सपाट पिच पर उनके पास कोहली के रिकॉर्ड को ध्वस्त करने का सुनहरा मौका होगा.

बटलर के 7 शतक क्यों हैं खास

जोस बटलर के 7 शतक इसलिए खास हैं, क्योंकि वह पहली बार 2016 में आईपीएल खेले थे, जबकि कोहली 2008 से खेल रहे हैं. कोहली ने पिछले 18 साल में कुल 8 शतक मारे, जबकि बटलर ने सिर्फ 9 साल में 7 सेंचुरी मार दीं. मतलब शतकों की रेस में बटलर तेजी से आगे रहे हैं. खास बात यह भी है कि विराट ने 39.54 की औसत से कुल 8661 रन बनाए हैं, जबकि बटलर ने उनसे बेहतर औसत 40.00 के साथ 4120 रन जोड़े हैं.

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

IPL 2026

