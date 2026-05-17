IPL में कोहली का सबसे 'विराट' रिकॉर्ड, 138 बार चुके ये कारनामा, आसपास भी नहीं कोई बल्लेबाज

Virat Kohli IPL Record: विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हों और कोई बड़ा रिकॉर्ड ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले मैच में शतक जड़ने के बाद 'किंग' कोहली ने पंजाब किंग्स के खिलाफ भी शानदार पारी खेली. धर्मशाला के खूबसूरत स्टेडियम में आरसीबी के स्टार बल्लेबाज ने आकर्षक शॉट्स से महफिल लूट ली. विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर का 67वां अर्धशतक जड़ा और इस पारी के दौरान एक ऐसा आंकड़ा सामने आया, जिसे देखकर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस कोहली को सलाम करेंगे. यूं तो विराट कोहली के नाम आईपीएल में कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं, लेकिन ये कारनामा खास है, जिसके आसपास भी दुनिया का कोई बल्लेबाज नहीं है.

आईपीएल में कोहली का सबसे 'विराट' रिकॉर्ड

विराट कोहली टी20 क्रिकेट में अब तक 210 बार 50+ रनों की पार्टनरशिप कर चुके हैं. इस मामले में वो अब संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आ गए हैं. इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज एलेक्स हेल्स ने भी T20 में 210 बार 50+ रनों की साझेदारी की है. ओवरऑल टी20 क्रिकेट में भले ही हेल्स RCB के स्टार खिलाड़ी को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन इंडियन प्रीमियम लीग में विराट कोहली के आसपास भी कोई नहीं है.

IPL में 138 बार 50+ पार्टनरशिप का 'विराट' कारनामा

विराट कोहली IPL के पहले संस्करण से ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा हैं. 19 सालों में उन्होंने इस मेगा इवेंट में 138 बार 50 से अधिक रनों की साझेदारी निभाई है. ये रिकॉर्ड उनके नाम की तरह ही 'विराट' है. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मामले में उनके आसपास भी कोई नहीं है. आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 50+ रनों की पार्टनरशिप के मामले में रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर हैं. हिटमैन ने 107 बार ये कारनामा किया है.

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विराट कोहली का आईपीएल करियर

आईपीएल इतिहास में जब भी सबसे महान बल्लेबाजों की बात होगी तो विराट कोहली का नाम टॉप पर लिया जाएगा. दाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज IPL के टॉप रन स्कोर हैं. इसके अलावा उन्होंने मेगा इवेंट में सबसे अधिक शतक (9) भी ठोके हैं. 2008 से RCB की तरफ से खेल रहे विराट कोहली ने 280 मैचों में 40.19 की औसत और 134.39 की स्ट्राइक रेट से 9203 रन बनाए हैं, जिसमें 67 फिफ्टी और 9 सेंचुरी शामिल हैं.

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