एक अर्धशतक... सचिन के करीब पहुंचने वाले हैं विराट, ध्वस्त होगा संगाकारा का महारिकॉर्ड

Virat Kohli Record: विराट कोहली जब भी मैदान में उतरते हैं तो रिकॉर्ड बुक हिल जाती है. कोहली बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स पर ग्रहण लगाकर उन्हें ध्वस्त करते हैं. लेकिन महीनों से क्रिकेट जगत में सूनापन देखने को मिला है. लेकिन अब जल्द ही विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया टूर पर मैदान में उतरने वाले हैं और उनके रडार पर एक बड़ा रिकॉर्ड है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 07, 2025, 04:19 PM IST
Virat Kohli
Virat Kohli

Virat Kohli Record: विराट कोहली जब भी मैदान में उतरते हैं तो रिकॉर्ड बुक हिल जाती है. कोहली बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स पर ग्रहण लगाकर उन्हें ध्वस्त करते हैं. लेकिन महीनों से क्रिकेट जगत में सूनापन देखने को मिला है. दोनों ने टेस्ट और टी20 से रिटायरमेंट ले लिया, जिसके चलते अब फैंस को इस जोड़ी की झलक देखने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है. लेकिन अब जल्द ही विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया टूर पर मैदान में उतरने वाले हैं और उनके रडार वनडे इतिहास की सबसे बड़ी रिकॉर्डलिस्ट में एक दिग्गज का रिकॉर्ड है. 19 अक्टूबर से विराट और रोहित और विराट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में नजर आएंगे. 

शतकों में नंबर-1 हैं कोहली

व्हाइट बॉल क्रिकेट में विराट कोहली के रिकॉर्ड्स आसमान छूते नजर आते हैं. कोहली वनडे में सबसे ज्यादा शतकों के मामले में सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर चुके हैं. उनके नाम 50 से भी ज्यादा शतक हैं. लेकिन विराट सबसे ज्यादा वनडे रन के मामले में अभी भी सचिन से काफी दूर हैं. वह वनडे इतिहास में दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले बल्लेबाज हैं. लेकिन अब इस रिकॉर्डलिस्ट में कोहली के पास सचिन के और करीब आने का गोल्डन चांस है. 

विराट को चाहिए एक अर्धशतक

विराट कोहली को सिर्फ एक अर्धशतक की दरकार है. दूसरे नंबर पर श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगाकारा हैं जिन्होंने वनडे इतिहास में 14234 रन ठोके हैं. वहीं, विराट कोहली उनसे महज 53 रन दूर हैं. दूसरे स्थान पर कब्जा करने के लिए विराट को महज 54 रन की दरकार होगी और वह वनडे में सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे. विराट कोहली आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम इंडिया के लिए खेलने उतरे थे जहां उन्होंने बल्ले से धमाल मचा दिया था. 

ये भी पढ़ें.. न विराट और न रोहित... मेलबर्न में 25 दिन पहले ही हाउस फुल, भारत की कंगारुओं से होगी महाजंग

संन्यास के चर्चे तेज

विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास के चर्चे भी तेज हो चुके हैं. रोहित की जगह शुभमन गिल को टीम का कप्तान चुना गया है जिसके बाद भारतीय क्रिकेट में खलबली मची हुई है. कई खबरें हैं कि रोहित और विराट इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद संन्यास का ऐलान कर देंगे.

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...

India vs Australia

