IPL 2026: विराट कोहली आज बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड, जड़ देंगे 'तिहरा शतक'! दुनिया में कोई क्रिकेटर नहीं कर पाया ये कमाल

IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ आज होने वाले IPL 2026 के महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली 'तिहरा शतक' ठोक सकते हैं. डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ आज शाम 7:30 बजे से मुकाबला खेलेगी. विराट कोहली सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट के ही किंग नहीं हैं. दुनिया की सबसे लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ टी20 लीग IPL में भी उनके सामने कोई भी बल्लेबाज नहीं ठहरता है. IPL के हर सीजन में कोई न कोई रिकॉर्ड बनाने वाले विराट कोहली IPL 2026 सीजन में एक महारिकॉर्ड बना सकते हैं.

विराट कोहली जड़ देंगे 'तिहरा शतक'!

विराट कोहली अगर आज सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले IPL मुकाबले में 9 छक्के और जड़ देते हैं तो वह इतिहास रचते हुए एक अनोखा 'तिहरा शतक' ठोक देंगे. दरअसल, विराट कोहली एक ही IPL टीम के लिए 300 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे. विराट कोहली साल 2008 से लेकर अभी तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए 267 IPL मैचों में 291 छक्के जड़ चुके हैं. विराट कोहली के बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा का नाम आता है, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए 251 छक्के ठोके हैं.

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एक IPL टीम के लिए सबसे ज्यादा छक्के

1. विराट कोहली (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) - 291 छक्के

2. रोहित शर्मा (मुंबई इंडियंस) - 251 छक्के

3. क्रिस गेल (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) - 239 छक्के

4. एबी डिविलियर्स (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) - 238 छक्के

5. महेंद्र सिंह धोनी (चेन्नई सुपर किंग्स) - 234 छक्के

विराट कोहली 14000 रन के करीब

विराट कोहली अगर IPL 2026 सीजन में 457 रन बना लेते हैं, तो वह ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. बता दें कि भारत का कोई भी बल्लेबाज आज तक ये महारिकॉर्ड नहीं बना पाया है. अगर विराट कोहली ऐसा करते हैं, तो वह भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे. विराट कोहली ने अभी तक 414 टी20 मैचों में 41.92 की औसत से 14,000 रन बनाए हैं. 457 रन बनाते ही विराट कोहली टी20 क्रिकेट में 14,000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले भारत के पहले और दुनिया के पांचवें बल्लेबाज बन जाएंगे. बता दें कि ओवरऑल टी20 क्रिकेट में अभी तक क्रिस गेल, कीरोन पोलार्ड, एलेक्स हेल्स और डेविड वॉर्नर ने ही 14,000 या उससे ज्यादा रन बनाने का कमाल किया है.

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

1. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 463 मैचों में 14,562 रन

2. कीरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज) - 735 मैचों में 14,482 रन

3. एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड) - 528 मैचों में 14,449 रन

4. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 432 मैचों में 14,028 रन

5. जोस बटलर (इंग्लैंड) - 493 मैचों में 13,845 रन

6. शोएब मलिक (पाकिस्तान) - 557 मैचों में 13,571 रन

7. विराट कोहली (भारत) - 414 मैचों में 13,543 रन