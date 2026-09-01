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विराट कोहली के नए टैटू की क्या है सबसे खास बात? पानी की लहरों से कनेक्शन, 5 सेशन के बाद भी काम अधूरा

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इन दिनों अपने नए टैटू की वजह से सुर्खियों में हैं. फैंस इस टैटू की खासियत जानने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं. टैटू की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और आर्टिस्ट ने बताया कि इसे बनाने में अब तक 5 सेशन लग चुके हैं , लेकिन काम अभी भी अधूरा है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 01, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 09:56 AM IST
विराट कोहली के नए टैटू की क्या है सबसे खास बात? पानी की लहरों से कनेक्शन, 5 सेशन के बाद भी काम अधूरा
Image Credit: Virat Kohli New Tattoo (AI Graphic/Aliens Tattoo instagram)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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