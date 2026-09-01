विराट कोहली के नए टैटू की क्या है सबसे खास बात? पानी की लहरों से कनेक्शन, 5 सेशन के बाद भी काम अधूरा

विराट कोहली के बल्ले से निकले शॉट्स हों या उनका नया लुक, 'किंग' पर नजरें टिकना तय है. लेकिन इस बार चर्चा क्रिकेट की पिच से दूर उनकी बाजू पर बनी एक कलाकृति की हो रही है. कोहली के नए टैटू की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस इसे गौर से देखने लगे. पहली नजर में यह डिजाइन पानी में गिरती एक बूंद के बाद बनने वाली गोल-गोल लहरों जैसा दिखाई देता है.
दिलचस्प बात यह है कि यह कोई छोटा-मोटा टैटू नहीं, बल्कि विराट कोहली के लंबे लेफ्ट-आर्म स्लीव प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे पूरा करने में अब तक पांच सेशन लग चुके हैं और काम अभी भी जारी है.
विराट कोहली के बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से, यानी बाइसेप के आसपास नजर आ रहे नए टैटू में एक खास पैटर्न दिखाई देता है. डिजाइन कुछ ऐसा है जैसे पानी की सतह पर एक बूंद गिरी हो और उसके असर से चारों तरफ लहरें फैल रही हों. यही 'रिपल' डिजाइन इस टैटू को बाकी टैटू से अलग बनाता है. हालांकि, कोहली ने अब तक सार्वजनिक तौर पर यह नहीं बताया है कि इस डिजाइन के पीछे उनका व्यक्तिगत विचार या कोई खास कहानी क्या है. इसलिए इसके अर्थ को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.
विराट कोहली के नए टैटू की सबसे दिलचस्प जानकारी इसके डिजाइन से ज्यादा इसे पूरा करने में लग रहे समय से जुड़ी है. टैटू आर्टिस्ट एलन एफ. गोइस की ओर से शेयर की गई तस्वीरों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए अब तक पांच सेशन हो चुके हैं. इसके बावजूद काम अभी पूरा नहीं हुआ है. यानी जो डिजाइन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, वह संभवतः अंतिम रूप नहीं है.
टैटू आर्टिस्ट की पोस्ट में भी इस पूरे काम को अलग-अलग शैलियों और तरीकों को एक ही कलाकृति में धीरे-धीरे जोड़ने वाला प्रोजेक्ट बताया गया है. यही वजह है कि इसे महज एक नया टैटू कहने के बजाय कोहली के पूरे लेफ्ट-आर्म स्लीव को दोबारा तैयार करने की प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है.
फिर भी, 'रिपल इफेक्ट' अपने आप में एक दिलचस्प विचार है. पानी में छोटी-सी बूंद गिरती है, लेकिन उसका असर एक जगह तक सीमित नहीं रहता. लहरें लगातार बाहर की ओर फैलती जाती हैं. इसी वजह से फैंस इस डिजाइन को बदलाव, प्रभाव, अनुभव और जीवन में एक घटना के दूर तक पड़ने वाले असर जैसे विचारों से जोड़ रहे हैं.
विराट कोहली के शरीर पर पहले से कई टैटू हैं और उनमें से कई उनके व्यक्तित्व, आध्यात्मिक विश्वास या जीवन के अलग-अलग पहलुओं से जुड़े रहे हैं. इस नए प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि वह पुराने डिजाइन को हटाकर पूरी तरह नई शुरुआत करने के बजाय मौजूदा टैटू को नए आर्टवर्क के साथ जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.
इस स्लीव प्रोजेक्ट में शिव से जुड़े डिजाइन को नए तरीके से रिफाइन किया गया है. इसके साथ डॉटवर्क मंडला, लोटस और पीनी जैसे मोटिफ भी शामिल किए गए हैं. इन अलग-अलग डिजाइन को इस तरह जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि पूरा हाथ एक बिखरे हुए टैटू कलेक्शन की बजाय एक यूनिफाइड आर्टवर्क जैसा नजर आए. यानी कोहली का नया टैटू अकेला कोई नया अध्याय नहीं है. यह उनके पुराने टैटू की कहानी को आगे बढ़ाने वाली एक और कड़ी है.
'किंग' कोहली के टैटू को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता इसी बात की है कि आखिर पानी की इन लहरों का उनके जीवन से क्या संबंध है? क्या यह उनके क्रिकेट करियर के उतार-चढ़ाव को दिखाता है? क्या यह बदलाव और निरंतर आगे बढ़ने का संकेत है? या फिर इसका कोई बेहद निजी अर्थ है, जिसे विराट फिलहाल अपने तक रखना चाहते हैं? इन सवालों का जवाब अभी नहीं मिला है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक विराट ने खुद इस नए डिजाइन का अर्थ सार्वजनिक नहीं किया है. इसलिए फिलहाल 'रिपल' को उनके जीवन से जोड़कर की जा रही व्याख्याएं सिर्फ अनुमान हैं.
शायद यही इस पूरे टैटू प्रोजेक्ट की सबसे खूबसूरत बात भी है. पांच सेशन के बाद भी कहानी अधूरी है. जिस तरह पानी में एक बूंद गिरने के बाद लहरें लगातार फैलती जाती हैं, उसी तरह विराट की बाजू पर भी यह कलाकृति धीरे-धीरे आकार ले रही है. फिलहाल फैंस के पास सिर्फ एक झलक है.पूरी तस्वीर सामने आने के लिए अभी कुछ और सेशन का इंतजार करना होगा.