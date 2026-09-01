विराट कोहली के नए टैटू की क्या है सबसे खास बात? पानी की लहरों से कनेक्शन, 5 सेशन के बाद भी काम अधूरा

'किंग' कोहली के टैटू को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता इसी बात की है कि आखिर पानी की इन लहरों का उनके जीवन से क्या संबंध है? क्या यह उनके क्रिकेट करियर के उतार-चढ़ाव को दिखाता है? क्या यह बदलाव और निरंतर आगे बढ़ने का संकेत है? या फिर इसका कोई बेहद निजी अर्थ है, जिसे विराट फिलहाल अपने तक रखना चाहते हैं? इन सवालों का जवाब अभी नहीं मिला है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक विराट ने खुद इस नए डिजाइन का अर्थ सार्वजनिक नहीं किया है. इसलिए फिलहाल 'रिपल' को उनके जीवन से जोड़कर की जा रही व्याख्याएं सिर्फ अनुमान हैं.