सचिन को लगे 24 साल... कोहली ने 168 सीरीज में कर दिखाया कमाल, मास्टर ब्लास्टर का वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त

Virat Kohli New World Record: टीम इंडिया के रिकॉर्डधारी विराट कोहली ने नए वर्ल्ड रिकॉर्ड में दस्तक दे दी है. कोहली ने 302 रन बनाकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज खत्म की. इस सीरीज में कोहली के बल्ले से 2 शतक और एक फिफ्टी देखने को मिली. इसी के साथ कोहली ने सचिन तेंदुलकर का 100 शतकों जैसा ही मजबूत रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. सीरीज के नायक विराट कोहली ही साबित हुए. विराट कोहली ने 21वीं बार इंटरनेशनल क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड अपने नाम किया है.

कोहली ने ठोकी फिफ्टी

विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार शुरुआती दो वनडे में शतक ठोका था. पहले मैच में उन्होंने नाबाद 135 रन की पारी खेली थी. दूसरे मुकाबले में 102 रन बनाकर आउट हुए, हालांकि ये मैच भारत हार गया था. अब आखिरी मैच में उन्होंने 65 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम इंडिया को एकतरफा जीत दिलाई. उन्होंने तीन मैच में 302 रन ठोक डाले और सीरीज के हीरो साबित हुए. इसी के साथ विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने के मामले में सचिन तेंदुलकर को पछाड़ दिया है.

सचिन सालों बाद हुए पीछे

सचिन तेंदुलकर ने अपने 24 साल के इंटरनेशनल करियर में 183 सीरीज और 664 मुकाबले खेले थे. इस दौरान उन्होंने 20 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था. लेकिन कोहली ने उनके आंकड़े को 556 मैच खेलकर ही पीछे कर दिया है. विराट कोहली ने अभी तक 168 सीरीज में 21 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीत लिया है. सचिन ने वनडे में 15 बार, टेस्ट में 5 बार जबकि टी20 में एक भी बार ये खिताब नहीं जीता.

वनडे में कोहली ने लगाया ग्रहण

सचिन तेंदुलकर ने वनडे में 15 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है. विराट कोहली 11 तक पहुंच गए हैं और सचिन के इस रिकॉर्ड पर भी ग्रहण लगा दिया है. विराट कोहली टेस्ट में तीन बार जबकि टी20 में 7 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीत चुके हैं. विराट कोहली के अलावा रोहित शर्मा भी इस सीरीज में शानदार नजर आए. उन्होंने भी आखिरी वनडे में 75 रन की धुआंधार पारी खेली.